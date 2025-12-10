Vikariat: Lokalvårdare på Vackstanäsgymnasiet

Stiftelsen Otto Och Signe Broms Hemskola Å Vacks / Städarjobb / Södertälje
2025-12-10


Vi söker nu en person för ett vikariat som lokalvårdare (100%).
Du ingår i vårt team för lokalvård och fastighetsskötsel.
Du som person är serviceinriktad och kan lätt hoppa in och stärka oss där det behövs. Du är snabb och opretentiös. Du har också lätt att se var dina insatser behövs mest.
Du är en trygg vuxen.
Arbetet kräver intyg från polismyndigheten för arbete inom skola.
Vi söker dig som kan arbeta från den 12 januari 2026 till och med den 5 maj 2026.
Vi kommer att rekrytera löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Vi tar emot ansökningar via e-post.
E-post: info@vackstanas.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat - städ och kök".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stiftelsen Otto Och Signe Broms Hemskola Å Vacks, https://vackstanas.se/
Vackstanäsgymnasiet (visa karta)
151 66  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vackstanäsgymnasiet

Kontakt
COO för Stiftelsen Otto & Signe Broms
Sofia Isaksson
sofia.isaksson@vackstanas.se
0704915384

Jobbnummer
9636925

