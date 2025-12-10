Vikariat: Lokalvårdare på Vackstanäsgymnasiet

Vi söker nu en person för ett vikariat som lokalvårdare (100%). Du ingår i vårt team för lokalvård och fastighetsskötsel. Du som person är serviceinriktad och kan lätt hoppa in och stärka oss där det behövs. Du är snabb och opretentiös. Du har också lätt att se var dina insatser behövs mest. Du är en trygg vuxen. Arbetet kräver intyg från polismyndigheten för arbete inom skola. Vi söker dig som kan arbeta från den 12 januari 2026 till och med den 5 maj 2026. Vi kommer att rekrytera löpande.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Vi tar emot ansökningar via e-post. E-post: info@vackstanas.se
Arbetsgivarens referens Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat - städ och kök".