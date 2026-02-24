Vikariat korttidsavdelning Rosendal

Gnosjö kommun, Socialförvaltning / Undersköterskejobb / Gnosjö
2026-02-24


* Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.

På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.

2026-02-24

Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad varje dag?

På vår korttidsavdelning arbetar vi med omtanke, kompetens och hjärta för att skapa trygghet, rehabilitering och livskvalitet.

Vad är en korttidsavdelning?

En korttidsavdelning är en tillfällig boendeform för äldre personer som behöver extra stöd under en begränsad period. Det kan handla om:

Återhämtning efter sjukhusvistelse

Rehabilitering efter sjukdom eller fall

Växelvård/avlastning för anhöriga

Utredning av framtida omsorgsbehov

Palliativ vård i livets slutskede

Hos oss är ingen dag den andra lik och det är just det som gör arbetet så meningsfullt.

Vad gör man på en korttidsavdelning?

Som medarbetare hos oss arbetar du personcentrerat och i nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:

Ge personlig omvårdnad och stöd i det dagliga livet

Arbeta med rehabiliterande och aktiverande insatser

Stötta i mobilisering och träning enligt plan

Observera hälsotillstånd och rapportera förändringar

Skapa trygghet och bygga relationer med både brukare och anhöriga

Dokumentera enligt gällande riktlinjer

Vi arbetar strukturerat men med stor flexibilitet, då behoven kan förändras snabbt.



Vem söker vi?

Vi söker dig som:

Är utbildad undersköterska eller har erfarenhet från äldreomsorg

Har ett genuint intresse för människor

Är trygg, flexibel och lösningsfokuserad

Trivs med varierande arbetsuppgifter

Har god samarbetsförmåga

Erfarenhet av rehabiliterande arbetssätt är meriterande.



Därför ska du välja oss

Ett meningsfullt och utvecklande arbete

Kompetenta och stöttande kollegor

Möjlighet att arbeta nära individens utveckling och återhämtning

En arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad

På en korttidsavdelning är du med och skapar förutsättningar för trygg återhämtning, stärkt självständighet och värdig omsorg.

Vill du bli en del av vårt team?

Välkommen med din ansökan!

Undersköterskeutbildning eller likvärdig dokumenterad erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.

Välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Månadslön

Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308309".

Detta är ett deltidsjobb.

Gnosjö kommun (org.nr 212000-0506)

Gnosjö kommun, Socialförvaltning

Enhetschef
Disa Larsdottir
disa.larsdottir@gnosjo.se
0370-33 13 84

9761387

