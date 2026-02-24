Vikariat korttidsavdelning Rosendal
* Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Vill du göra verklig skillnad varje dag?
På vår korttidsavdelning arbetar vi med omtanke, kompetens och hjärta för att skapa trygghet, rehabilitering och livskvalitet.
Vad är en korttidsavdelning?
En korttidsavdelning är en tillfällig boendeform för äldre personer som behöver extra stöd under en begränsad period. Det kan handla om:
Återhämtning efter sjukhusvistelse
Rehabilitering efter sjukdom eller fall
Växelvård/avlastning för anhöriga
Utredning av framtida omsorgsbehov
Palliativ vård i livets slutskede
Hos oss är ingen dag den andra lik och det är just det som gör arbetet så meningsfullt.
Vad gör man på en korttidsavdelning?
Som medarbetare hos oss arbetar du personcentrerat och i nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Ge personlig omvårdnad och stöd i det dagliga livet
Arbeta med rehabiliterande och aktiverande insatser
Stötta i mobilisering och träning enligt plan
Observera hälsotillstånd och rapportera förändringar
Skapa trygghet och bygga relationer med både brukare och anhöriga
Dokumentera enligt gällande riktlinjer
Vi arbetar strukturerat men med stor flexibilitet, då behoven kan förändras snabbt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska eller har erfarenhet från äldreomsorg
Har ett genuint intresse för människor
Är trygg, flexibel och lösningsfokuserad
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Har god samarbetsförmåga
Erfarenhet av rehabiliterande arbetssätt är meriterande.
Därför ska du välja oss
Ett meningsfullt och utvecklande arbete
Kompetenta och stöttande kollegor
Möjlighet att arbeta nära individens utveckling och återhämtning
En arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad
På en korttidsavdelning är du med och skapar förutsättningar för trygg återhämtning, stärkt självständighet och värdig omsorg.
Vill du bli en del av vårt team?
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning eller likvärdig dokumenterad erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
