Vikariat historia och engelska

Brinner du för individen?
Att arbeta som lärare på Klara Teoretiska Gymnasium innebär att vara en del av en skola som verkligen ser och sätter eleven i centrum. Vi kallar det "edyoucation" - ett tillvägagångssätt som fokuserar på teoretisk kunskap och på att utveckla elevernas personliga färdigheter, sociala kompetens och emotionella intelligens. Som lärare hos oss får du möjlighet att vara en nyckelspelare i den här utvecklingen, där din insats bidrar till att motivera och inspirera eleverna att nå sin fulla potential.Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Klara Teoretiska Gymnasium har funnits sedan 2000 och idag är vi 350 medarbetare och totalt finns det 4200 elever på våra gymnasieskolor. Vi har 11 skolor runt om i Sverige som erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom ekonomi, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder även yrkesprogrammet Försäljnings- och service på vår skola i Linköping.
Det här är Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra
Klara teoretiska gymnasium Stockholm Södra startade 2001 och erbjuder 4 högskoleförberedande program, SA, EK, NA och TE. Vi är en fristående skola centralt belägen vid Skanstull, Norra Hammarbyhamnen, och vi har i dagsläget 710 antal elever samt ca 55 medarbetare. Vi ligger i ett nybyggt Campus som vi delar med tre andra gymnasieskolor.
Det här söker vi
Du undervisar i engelska och historia (5 kurser engelska och en kurs historia). Du är också mentor i en klass i åk1 tillsammans med en annan erfaren lärare/mentor. Tjänsten är ett vikariat i 10 veckor, 12 januari - 6 mars.
Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig att undervisa i Engelska och historia på gymnasienivå samt har erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika förutsättningar och kan variera din undervisning. Vidare har du lätt att skapa förtroendefulla relationer med elever och är van att ha föräldrakontakter. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper.
Det här erbjuder vi dig
På KLARA är vi övertygade om att en trygg, peppande och direkt kommunikation är grunden för en positiv lärmiljö. Vi tror också att ditt arbete inte bara handlar om att förmedla kunskap, utan om att hjälpa varje elev att navigera i livet med självförtroende och ansvar. Här coachar du eleverna att klara sina studier och motiverar dem till vad framtiden har att erbjuda.
Att vara en del av vårt team innebär också att du får arbeta i en miljö som prioriterar både din och elevernas utveckling. Vi erbjuder en trygg och stöttande arbetsmiljö där dina idéer och din kreativitet värderas högt.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrig information
Tillträdesdag: 12 januari
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: visstid
Tjänsten är ett vikariat och sträcker sig under perioden 12 januari - 6 mars
Sista dag att ansöka är 28 december
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med TF rektor Catarina Svärd, catarina.svard@klaragymnasium.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
