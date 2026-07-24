Vikariat hemstädare - Hemfrid Västerås
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-07-24
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We are looking for a Home Cleaner (75% Temporary Position) in Västerås. Are you our next star? 🌟Your profile
We love making our customers' everyday lives easier – and so should you. We are looking for someone who likes to work independently and is driven by quality and customer service. You are punctual and responsible, with an eye for detail and a positive attitude.
About the role
As a Home Cleaner at Hemfrid, you are responsible for cleaning our customers' homes to the highest quality. Your mission is always to provide the best service possible. You work independently and are responsible for your clients' satisfaction.
Your work tasks include:
Vacuuming and dusting.
Mopping floors and cleaning surfaces.
Ironing, folding and washing clothes.
Changing bed linen and making beds.
Giving the customer's home that little extra touch.
You should:
Have previous experience in a service profession.
Speak and understand basic Swedish or English.
Be able to work flexible hours, Monday–Friday, between 08:00–17:00.
Have a valid driver's license and access to your own car.
Previous experience as a Home Cleaner, Housekeeper or equivalent is highly meritorious.
We offer
Among other things, we offer:
Fixed monthly salary.
A temporary employment (vikariat) at 75% from August 2026 until June 2028.
Collective agreement and favorable employment conditions.
Liability insurance, health insurance and pension insurance.
Wellness allowance.
Training in home cleaning with a focus on your development.
Great career opportunities within Hemfrid.
Free mobile subscription.
One of Sweden's greatest teams of colleagues from all over the world. 🙌
About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We help our customers with cleaning, laundry, ironing, moving, gardening and much more.
Our process
After submitting your application, you will be contacted by our HR department regarding the recruitment process.
As part of our recruitment process, we conduct background checks. You need to have a Swedish personal identity number or a coordination number to be eligible for this position.
Are you ready to unlock people's quality of life? Great! So are we. We look forward to your application.
Welcome to Hemfrid!
Vi söker en hemstädare (75 % vikariat) till Västerås. Är du vår nästa stjärna? 🌟Din profil
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare – det borde du också göra. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt och drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig, ansvarstagande, har öga för detaljer och en positiv inställning.
Om rollen
Som hemstädare på Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Ditt uppdrag är att alltid erbjuda bästa möjliga service. Du arbetar självständigt och ansvarar för att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätt av kläder.
Byta sängkläder och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta måndag–fredag mellan kl. 08.00–17.00.
Ha giltigt körkort och tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller i en liknande roll.
Vi erbjuder
Bland annat erbjuder vi:
Fast lön varje månad.
Ett vikariat på 75 % med start i augusti 2026 och till och med juni 2028.
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor.
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning med fokus på din utveckling.
Goda utvecklingsmöjligheter inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen. 🙌
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer.
Vår process
Efter att du skickat in din ansökan kommer HR att kontakta dig angående rekryteringsprocessen.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Är du redo att bidra till att förbättra människors livskvalitet? Då ser vi fram emot din ansökan!
Välkommen till Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8038669-2114609". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Ringborregatan 1 (visa karta
)
721 34 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10010824