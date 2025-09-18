Vikariat, Gymnasielärare i matematik
Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett nystartat förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Våra skolor är små och präglas av en god kamratskap, närhet och kollegial samverkan. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Undervisningsgrupperna är små
Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från Sorsele i norr till Dorotea i söder.
Våra kommuner ligger vackert belägna i södra Lappland och består av skog, sjöar och fjäll. Det är en del av Sverige där avstånden är långa och invånarantalet är litet. Här lever vi utan trafikstress, långa köer och trängsel. Närheten till naturen är självklar och vi har vita vintrar med mycket snö.
Din profil, ditt uppdrag
Du är behörig lärare med legitimation i matematik för gymnasieskolan.
Du undervisar på Tärnaby Alpina Gymnasiums olika nationella program och introduktionsprogram. Som lärare är du flexibel och lösningsfokuserad. Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du är en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna. Det är viktigt att du tycker om att arbeta i team, eftersom lärarna inom SLG arbetar mycket tätt tillsammans.
Tjänstens utformning
Tjänsten är ett vikariat på 100%, enligt överenskommelse. Vikariatet är under tiden 7/1-26--27/2-26.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skolan krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida, http://sgy.se/
