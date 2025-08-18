Vikariat Gruppchef Kraftsystemanalys
2025-08-18
E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag. 70.000 medarbetare i 15 länder arbetar dagligen för utvecklingen av tekniska innovationer och användarvänliga kundlösningar för den nya energivärlden. Vi är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar på framtidens energilösningar genom våra affärsområden för smarta nät och kundlösningar.
Om oss
Vi på Kraftsystemanalys är cirka 25 medarbetare utspridda i landet och uppdelade i två olika grupper som tillsammans ansvarar för felbortkopplingen i vårt elnät. Vi säkerställer ett elnät med en hög leveranssäkerhet och arbetar för att minska avbrotten och dess kundpåverkan.
Din roll
Som gruppchef hos oss kommer du att bli ansvarig för gruppen som arbetar med kraftsystemanalys på vårt lokalnät. Gruppen består av 13 personer och som arbetar i olika tekniska roller som innebär exempelvis tekniska utredningar av våra anläggningar, felbortkopplingar, upprättandet av selektivplaner och andra viktiga uppgifter som behövs inom kontrollanläggning. Du är också en värdefull person i att vårda våra samarbeten med våra etableringar runtom i landet som arbetar med vårt lokalnät.
Din roll innebär att leda och arbeta nära teamet för att utveckla våra arbetssätt, vår föränderliga verksamhet och dina medarbetare. Du kommer ha ett nära samarbete med gruppchefen som leder regionnätsgruppen eftersom grupperna har mycket utbyten och samverkan. På E.ON och inom elnätsbranschen pågår det just nu mycket nya projekt och vi behöver dig för att säkerställa att vi prioriterar rätt frågeställningar, att vi arbetar för den transformation som vi vill genomgå och att vi har rätt förutsättningar, resurser och kompetens för att kunna utföra de projekt som vi förväntas leverera.
Du kommer att vara en del av en nära ledningsgrupp för avdelningen Anläggningsanalys, som arbetar tillsammans för att skapa tillit, långsiktighet och ömsesidigt givande samarbeten. Den här anställningen avser ett föräldravikariat på cirka 12 månader, med start höst/vinter 2025.
Dina erfarenheter
Det här är en grupp med en hög teknisk kompetens, och för att kunna stötta, utmana och coacha din grupp, samtidigt som du säkerställer rätt projektresurser, så behöver du själv ha en teknisk bakgrund. I den här rollen innebär det att du har en förståelse för hur elnätet fungerar. Det är meriterande om du arbetat med förändringsledning eller verksamhetsutveckling eftersom vi just nu är i en fas med implementation av stora transformationsprojekt kopplade till vår data och våra system.
Vi söker efter dig som har ett ärligt intresse för människor och som känner att dina styrkor kommer fram i de tillfällen där du får vägleda, stötta eller ta hand om personer i din omgivning. Du är trygg i din personlighet och har en förmåga att förmedla tydlighet och stabilitet till ditt team. Slutligen så är det också viktigt att du tycker om att tänka nytt och kan ifrågasätta - alltid med säkerheten och välmående i första hand.
Hur är det hos oss?
Din chef Demijan Panic är en lyhörd och mån om att skapa de bästa förutsättningarna ges för att kunna genomföra ett gott arbete. Teamet kännetecknas av en välkomnande kultur där det är högt i tak och där samarbete står i centrum. Demijan ser mycket fram emot att välkomna dig till denna spännande och mycket viktiga roll.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin egen hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är t.ex. arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 1 september.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
