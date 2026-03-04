Vikariat grundlärare i fritidshem till Kulparkskolan
2026-03-04
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som personal på fritidshem arbetar du med att planera och genomföra undervisning och aktiviteter under skol- och fritidshemstid.
Du förväntas att tillsammans i arbetslag arbeta utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt styrdokument, att undervisa elever för att främja deras utveckling och lärande samt deras sociala relationer. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en trygg miljö för eleverna, under skoltid såväl som på fritidshemmet.
Vi söker dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta inom skola och det är meriterande om du har arbetat inom fritidshem. Vi ser gärna att du är grundlärare i fritidshem, men andra utbildningar som arbetsgivaren ser som relevanta för tjänsten är fritidsledare, socialpedagog eller liknande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt kunskaper kring digitala system. Samarbetsförmåga, flexibilitet, ansvarstagande och att alltid ha eleven i fokus är dina styrkor.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Kulparkskolan är en F-3 skola i Stångby som startade 2012 och har utvecklats sedan dess. I våra fina lokaler och utemiljö skapar vi en god känsla för gemenskap och lärande. I nuläget finns det kooperativa lärandet, differentierad undervisning och rastverksamheten i fokus. Vi är en skola med hög måluppfyllelse och låg personalomsättning. Personalen arbetar tillsammans och bidrar med sina erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas. Vårt värdegrundsarbete är väl utvecklat och eleverna är indelade i faddergrupper som träffas regelbundet på våra tillsammansdagar.
All utbildning utgår från styrdokumenten som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan tillsvidareanställd medarbetare.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Tina Källbom tina.kallbom@lund.se 0463592469 Jobbnummer
9776638