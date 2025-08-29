Vikariat för djurvårdare nivå 2

Djursholms Veterinärklinik AB / Djuruppfödarjobb / Danderyd
2025-08-29


Djursholms Veterinärklinik söker Djurvårdare nivå 2
Vikariat * 70 % * Start 8 september 2025
Vill du arbeta i ett härligt team där djurens välmående alltid står i fokus?
Nu söker vi en djurvårdare på nivå 2 för ett vikariat på 2-3 månader hos oss på Djursholms Veterinärklinik.

Publiceringsdatum
2025-08-29

Om tjänsten
Som djurvårdare hos oss blir du en viktig del av vårt team och arbetar nära våra veterinärer och övriga kollegor.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara på polikliniken och inkluderar bland annat:
Assistera veterinärer vid undersökningar och behandlingar
Hantera enklare provtagningar
Kundbemötande, bokningar och service

Om dig
Vi söker dig som:
Har djurvårdarutbildning nivå 2 eller motsvarande kompetens
Är noggrann, ansvarsfull och flexibel
Trivs med att arbeta i team men även självständigt
Har ett genuint intresse för djur och god servicekänsla
Tidigare erfarenhet från klinikarbete är meriterande men inget krav

Anställningsform & omfattning
Anställning: Vikariat
Omfattning: 70 %
Period: Start 8 september 2025 - ca 2-3 månader
Plats: Djursholms Veterinärklinik, Danderyd

Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en modern och familjär klinik med engagerade kollegor och en varm arbetsmiljö.
Du blir en del av ett team som brinner för djurhälsa och som värdesätter samarbete, utveckling och hög kvalitet i allt vi gör.

Så ansöker du
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till:
maria@djursholmsvet.se
Urval sker löpande - vänta inte med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: maria@djursholmsvet.se

Arbetsgivare
Djursholms Veterinärklinik AB (org.nr 556810-3575)
Östbergavägen 20 (visa karta)
182 62  DJURSHOLM

Arbetsplats
Djursholms Veterinärklinik AB

Jobbnummer
9481685

