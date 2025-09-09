Vikariat Chaufför, mattransport 50%
Kils kommun, Samhälle och service / Fordonsförarjobb / Kil Visa alla fordonsförarjobb i Kil
2025-09-09
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kils kommun, Samhälle och service i Kil
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Samhälle och service, innehåller verksamheterna fysisk och teknisk planering, näringsliv och turism, kost, fritid och kultur, kollektivtrafik, vatten- och avlopp, gator och vägar, parker och fastigheter.Publiceringsdatum2025-09-09Beskrivning
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad chaufför för att leverera mat till förskolor och äldreboenden inom hela kommunen.
Du kommer att utgå från vårt kök i Kil och köra fasta turer varje vardag. Arbetet är självständigt, men du är en viktig del av vårt team som tillsammans ser till att barn och äldre får god och näringsrik mat i tid, varje dag.Dina arbetsuppgifter
Lasta matvagnar och transportlådor på morgonen
Leverera maten till förskolor och äldreboenden enligt schema
Säkerställa att maten transporteras hygieniskt och enligt gällande rutiner
Ha löpande kontakt med kökspersonal, förskolor och äldreboende
Hålla fordonet rent och i gott skickKvalifikationer
B-körkort ( krav)
God körvana
God fysik- arbetet innebär en del tunga lyft
Punktlig, noggrann och ansvarsfull
Bra på att samarbeta och kommunicera
Meriterande
Erfarenhet av likande arbete
Kunskap om livsmedelshygien och kyltransportAnställningsvillkor
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/45". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Samhälle och service Kontakt
Pia-Lena Rosenberg 0554-19960 Jobbnummer
9499395