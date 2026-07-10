Vikariat barnlogopedi Vällingby
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2026-07-10
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Om jobbet
Vill du vara en del av vårt fina team och göra verklig skillnad för barn och unga med tal- och språksvårigheter? Vi söker nu en legitimerad logoped med stort intresse för barnlogopedi till vår mottagning på Logopedbyrån Dynamica Vällingby. Tjänsten är ett vikariat på heltid fram tom maj 2027, goda möjligheter till förlängning finns. Tillträde i slutet av augusti. Arbetet utgörs av självständigt patientarbete på mottagningen, med ett väl upparbetat samarbete med härliga kollegor, skolor, elevhälsoteam och BVC. Du kommer främst att arbeta med att utreda och behandla tal- och språksvårigheter hos barn och ungdomar ibland i samarbete med tolk. Varje logoped planerar självständigt patientbesök och administration och deltar i det gemensamma arbetet på mottagningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en organisation som strävar efter att hela tiden utveckla vår vård och våra insatser för att göra skillnad för dem som kommer till oss. Du får ett gott stöd i erfarna kollegor och enhetschef på mottagningen samt upparbetade system, rutiner och processer inom verksamheten. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där medarbetare ska vilja arbeta kvar och utvecklas. För den intresserade finns även goda möjligheter att bidra till utvecklingsarbete.
Vi erbjuder också
Kollektivavtal
Tjänstepension och försäkringar
Friskvårdsbidrag samt övriga personalförmåner
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad logoped. Du är positiv, flexibel och självständig. Vi ser gärna att du har en god planeringsförmåga. Du har ett intresse för barnlogopedi.
Erfarenhet av tidigare arbete som logoped är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Ansökan
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Ansök med CV och personligt brev. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas före ansökningstidens slut.
På Logopedbyrån Dynamica är vi ca 120 logopeder på våra 18 mottagningar. Vi är ett privat vårdföretag som är en del av Prima Vård. Vi har avtal med Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Logopedbyrån Dynamica arbetar primärt inom vårdval, men har också en växande konsultativ verksamhet. Vi arbetar aktivt med att driva utveckling såväl på individnivå som på mottagnings- och företagsnivå. Vi har flera tillfällen varje år då vi i olika former träffas och delar med oss av de erfarenheter och kunskaper vi tillsammans har på Logopedbyrån Dynamica och jobbar mot konsensus i våra olika diagnosområden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Per e-post
E-post: maria.tsangari@logopedbyran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat Vällingby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logopedbyrån Dynamica AB
(org.nr 556736-9466)
Indalsbacken 1 (visa karta
)
162 68 VÄLLINGBY Arbetsplats
Logopedbyrån Dynamica AB Kontakt
Verksamhetschef
Maria Tsangari maria.tsangari@logopedbyran.se 0735085070 Jobbnummer
10000110