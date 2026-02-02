Vikariat, arbetshandledare Arbetsmarknadsenheten
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Omsorgsförvaltning arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom socialtjänsten finns IFO med vuxen, barn och familj samt försörjningsstöd. Vi arbetar på olika sätt för att utveckla utrednings- och uppföljningsarbetet kring barn, familjer, ungdomar och vuxna. Vi söker nya metoder och utvecklar intern och extern samverkan för att på bästa sätt göra bra bedömningar och hitta verksamma lösningar på de behov vi möter. Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Din uppgift är att utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt:
• handleda personer till studier eller arbete,
• arbeta med stegförflyttning mot arbete, praktik eller studier,
• planera och leda aktiviteter både enskilt och i grupp,
• anordna och göra studiebesök på arbetsplatser,
• ansvara för praktiksamordning inom det privata näringslivet,
• ta emot nybesök, göra kartläggningar, hålla individuella samtal, dokumentera och göra uppföljningar.
Till dina arbetsuppgifter hör också att bidra med erfarenheter från din tidigare anställning inom den privata sektorn genom att skapa kontakt med arbetsgivare inom den privata sektorn, bjuda in föreläsare, finnas som stöd till deltagare som är ute på praktik och arbeta med varje deltagares individuella plan.
Du arbetar efter arbetsmarknadsenhetens arbetsmetoder och har ansvar för uppföljning och dokumentation.
Som handledare kommer du att handleda våra deltagare utifrån ett lösningsfokuserat- och motiverande arbetssätt. En stor del i uppdraget innebär att följa individer hela vägen till uppsatta mål. Arbetet består av att samordna insatser från olika aktörer, internt ( t ex försörjningsstödsenheten) och externt utifrån individens behov. Du kommer att upprätta individuella genomförandeplaner och hjälpa till med att skapa personligt utvecklande aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål och behov.
Tillsammans med kollegor utveckla vår arbetsplats och vårt arbetssätt för att kunna möta de behov som uppkommer. Kvalifikationer
Du har en godkänd gymnasial utbildning, gärna inom socialt- eller pedagogiskt arbete eller annan utbildning arbetsgivaren finner likvärdig. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor som står långt från arbetsmarknaden och har mångårig erfarenhet av arbete inom det privata näringslivet och av att coacha och arbetsleda medarbetare.
Utbildning och erfarenhet av lösningsfokuserat och motiverande arbetssätt är meriterande.
I den här tjänsten behöver du ha kunskap om hur politiskt styrda organisationer och våra välfärdssystem fungerar. Det är en stor fördel om du är van att arbeta i samverkan och har ett brett kontaktnät inom det lokala näringslivet.
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor både i grupp och individuellt. Du är tydlig, lugn och trygg i dig själv och har en förmåga att sätta dig in i andra människors situation, utan att ta över dennes känslor. I den här rollen behöver du ha en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och utifrån det anpassa ditt sätt att kommunicera beroende på den du möter.
Då det i tjänsten ingår att, tillsammans med deltagare, vara ute på olika aktiviteter krävs att du har en god fysik.
Du är en person som tar eget ansvar och har förmåga att föra arbetet framåt samtidigt som du är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du i mötet med såväl deltagare som medarbetare har ett gott bemötande och värdesätter olikheter samt förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att samverka och kommunicera med olika parter och aktörer krävs goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. I tjänsten ingår dokumentation, därför behövs grundläggande IT-kunskaper för att hantera de program och system som vi använder i vardagen.
Du kommer att köra bil i tjänsten. B-körkort för bil med manuell växellåda är krav.
