Vikariat administrativ handläggare
Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen / Administratörsjobb / Ljungby Visa alla administratörsjobb i Ljungby
2025-11-14
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen i Ljungby
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
På miljö- och byggförvaltningen arbetar cirka 25 medarbetare med arbetsuppgifter inom miljö, bygg, serveringstillstånd och administration. Vi är övertygade om att vi lyckas bäst när vi arbetar tillsammans! Medarbetarna är organiserade i team som med vägledning från närmaste chef tillsammans ansvarar för verksamhetsplaneringen och den regelbundna uppföljningen inom sitt arbetsområde. Förbättringsarbete är viktigt för oss och alla är med och bidrar med tankar om hur vi kan utveckla vårt arbetssätt.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som administrativ handläggare på miljö- och byggförvaltningen får du en central och varierad roll i vårt dagliga arbete och utveckling.
I rollen som administrativ handläggare får du kombinera ditt intresse för samhällsfrågor med dina personliga styrkor som strukturerad, noggrann och lösningsfokuserad. Samarbete och gemensamt lärande är i fokus, och tillsammans arbetar vi för att utveckla och förbättra administrativa rutiner och processer.
Du är ett direkt stöd till våra handläggare på förvaltningen och ansvarar för ärendehantering och registrering, ger service till både invånare, företag och interna kollegor, samt fakturering, arkivering och andra administrativa uppgifter kopplade till förvaltningens verksamhet.
Arbete med nämndadministrationen kan förekomma till viss del. I det arbetet ingår att förbereda, organisera och kvalitetssäkra beslutshandlingar inför nämndens sammanträden, skriva protokoll, expediera beslut och hantera utskick till nämndens ledamöter samt vara stöd till ordförande och förvaltningschef vid möten och i genomförandet av nämndprocessen.
Hos oss får du möjlighet att vara med på vår digitaliseringsresa, med särskilt fokus på implementering och byte av verksamhetssystem, där du bidrar med idéer och arbete för att säkerställa en smidig övergång.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet!
Du ska ha erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och är van att arbeta med digitala verktyg och verksamhetssystem. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra i team och har med fördel kännedom om arbete i en politiskt styrd organisation och erfarenhet från miljö- och byggförvaltningens ansvarsområden.
Vi tror att du är flexibel, gillar varierande arbetsuppgifter och är serviceinriktad. Du är noggrann, tar gärna egna initiativ och hittar lösningar. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera och samarbeta, både med kollegor och externa kontakter.
Hos oss får du bidra med idéer, utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och vara en viktig del av vårt arbete framåt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Intervjuer sker löpande under december månad.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670) Arbetsplats
Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen Kontakt
Administrativ chef
Jeanette Kullenberg jeanette.kullenberg@ljungby.se 0372 78 92 76 Jobbnummer
9604414