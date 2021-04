Vik undersköterskor välkomnas till intensivvårdsavdelningen! - Region Jämtland Härjedalen - Undersköterskejobb i Östersund

Region Jämtland Härjedalen / Undersköterskejobb / Östersund2021-04-08Vi på intensivvårdsavdelningen ser framemot att lära känna nya kollegor. Vi söker nu undersköterskevikarier både för ett längre vikariat samt inför sommaren 2021. Är du intresserad, välkommen att ta kontakt med oss för mera information!Som undersköterska hos oss är du en del av ett intensivvårdsteam som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska. Vi möter människor i ett av livets mest kritiska skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete varje dag. Vi arbetar med ständiga förbättringar av patientcentrerad omvårdnad och arbetsmiljö för att vara en arbetsplats att trivas på.Vi driver en allmän intensivvårdsavdelning och vårdar svårt sjuka och allvarligt skadade patienter i alla åldrar, även barn. Verksamhet bedrivs dygnet runt. Varje år har vi ca 2 000 patienter, varav ca 600 är intensivvårdspatienter. Övriga är bland annat postoperativa patienter samt cvk- och epidural-kateterinläggningar.När du börjar hos oss får du en introduktion som inkluderar bland annat bredvidgång och utbildning.2021-04-08Som undersköterska på intensivvårdsavdelningen kommer du att arbeta nära patienter som är svårt sjuka och har ett stort omvårdnadsbehov. Det innebär bland annat ständig övervakning, mobilisering, andningsvård och daglig hygien. I arbetet ingår även vård av postoperativa patienter och att assistera vid olika procedurer.Vi söker dig som har undersköterskeutbildning gärna med erfarenhet som undersköterska.Arbetet kräver god förmåga att kommunicera, liksom att samarbeta med kollegor och andra samarbetspartners. För att kunna se till de särskilda behov som våra patienter har är det viktigt att du har en välutvecklad empatisk förmåga och trivs att vara nära patienter och närstående.Du trivs med ett strukturerat arbetssätt och kan självständigt ta ansvar för att prioritera mellan olika arbetsuppgifter, ta egna initiativ och fatta egna beslut. Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att den ena arbetsdagen inte behöver vara den andra lik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTLöpande urval kommer att ske så välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt!Ange gärna i din ansökan om det är det längre eller kortare vikariatet du är intresserad av.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.Som arbetsgivare kan vi erbjuda egna träningslokaler med gym och olika gruppaktiviteter. Du blir också medlem i vår personalförening som erbjuder rabatter och en mängd olika och roliga aktiviteter.Varaktighet, arbetstidHeltid. Ett vikariat för tiden fram till 220531 och tre vikariat för tiden fram till 210831. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast eller enl ö k.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN5678840