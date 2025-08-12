Vik. Tekniker inom fastighetsdrift
Vill du ha nya utmaningar? Brinner du för fastigheter och service? Vill du till en arbetsplats som har en vision som bygger på trygghet, service och trivsel och värdegrunden är KRAM.
Hedemora Kommunfastigheter AB äger, förvaltar och utvecklar 76 000 m2 verksamhetslokaler, skolor, förskolor och administrativa lokaler.
I vårt uppdrag ingår även:
Inre skötsel
Projekt
Lokalförsörjning
Lokalvård
Drift och skötsel av gata och park
Drift och skötsel inom kultur och fritid
Stöd till fastighetsförvaltning av kommunens egna fastigheter
AB Hedemorabostäder är Hedemoras allmännyttiga bostadsbolag och äger 1100 st lägenheter ca 75000 m2.
Tillsammans bidrar vi till att vara en attraktiv kommun där boende, företagare och besökare ska trivas, utvecklas och växa.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Vi på Hedemora Kommunfastigheter AB söker en fastighetstekniker som kommer att arbeta på en avdelning som kallas Inre skötsel med tekniska förvaltare/driftschef, fastighetstekniker, systemförvaltare, arbetsledare och målare.Dina arbetsuppgifter
* Tillsyn och skötsel på plats av fastigheternas tekniska system
* Utföra systematiskt brandskyddsarbete och sköta brandlarms- och sprinkleranläggningar
* Hantera periodiskt serviceschema, t.ex. funktionskontroller och filterbyten
* Utföra luft- och temperaturmätningar hos våra kunder
* Felsökning av värme-, varmvatten- och ventilationsproblem hos våra kunder
* Reparations- och underhållsåtgärder efter beställningar eller felanmälan
* Mätaravläsningar samt uppföljning av energistatistik
* Administration, t ex kundrapportering, energistatistik, arbetsorderhantering, uppföljning av entreprenadbeställningar etc.
* Ansvara för att OVK besiktningar blir utförda samt åtgärdande av fel efter dessa.
* Vana vid att arbeta med dator och digitala verktyg.
Tjänsten är ett vikariat och placerad i Hedemora.
Beredskap ingår i denna tjänst.
Vi erbjuder omväxlande och spännande arbetsuppgifter, stort ansvar med därtill hörande befogenheter och en trivsam arbetsplats.
Som medarbetare hos oss är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.Kvalifikationer
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang och du har fastighets/drifttekniker utbildning på gymnasienivå alternativt likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt.
En fastighetsteknisk kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet från värme och ventilationssystem, styr ochreglerteknik.
• Det är viktigt att du är social och har förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog med hyresgäster och dina kollegor.
• Du kan arbeta självständigt, har en stor problemlösningsförmåga och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir slutförda.
• Du tycker om att ge god service och agerar alltid professionellt i dina kundkontakter.
• Du har en god förmåga att arbeta administrativt med hjälp av digitala verktyg, och har en god förmåga att uttrycka dig väl i så väl tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
Utföra service på värme-, ventilations-, samt styr- och reglersystem.
Tjänsten kräver B-körkort för manuell växellåda.
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning.
ÖVRIGT
Hedemora kommunfastigheter AB och AB Hedemorabostäder som arbetsgivare.
Hos oss i bolagen är Balans i livet vad vi strävar efter. För dig skulle det innebära att du har ett utmanande, utvecklande och roligt jobb samtidigt som du får tid att leva.
Välkommen med Din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
