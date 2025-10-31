Vik Socialsekreterare
2025-10-31
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Hos Individ- och familjeomsorg handläggs myndighetsärenden inom olika delar av socialtjänsten. Här finns också öppenvård för vuxna, barn och familj. Vi är en arbetsplats med ca 180 anställda, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Vi eftersträvar en arbetsplats med rättssäker handläggning för våra klienter/brukare och en god arbetsmiljö för våra anställda.
Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.
För att skapa arbetsglädje, god kvalitet i arbetet och en bra arbetsmiljö erbjuder vi tydligt ledarskap, en tydlig och känd lönepolitik, trevliga och ändamålsenliga lokaler, en säker arbetsplats, samt flextid.
Som socialsekreterare med inriktning resurs- och placering arbetar vi huvudsakligen med att rekrytera uppdragstagare i form av kontaktpersoner, kontaktfamiljer, jourfamiljer, särskild förordnad vårdnadshavare, externa behandlingshem mm. Vi utreder, analyserar och bedömer uppdragstagares lämplighet och gör matchningar.
I arbetet ingår att utbilda, stötta och handleda uppdragstagare. Vi upprättar avtal och tillgodoser ersättningar.
Uppdragstagarna har uppdrag enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Arbetet utgår från gällande lagstiftning samt fastställda riktlinjer och rutiner. I arbetsuppgifterna ingår även kvalitetsutveckling och övriga förekommande arbetsuppgifter inom enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst ett års erfarenhet av socialt arbete.
Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
Som person är du stabil och trygg i dig själv. Du hanterar stress och pressade situationer på ett konstruktivt sätt och behåller ett gott humör även vid motgångar. Du har ett realistiskt perspektiv och förmåga att fokusera på det som är viktigt i varje situation.
Du tar initiativ i sociala sammanhang, har lätt för att skapa kontakt med andra och trivs med att samarbeta. Genom ditt engagemang bidrar du till en positiv arbetsmiljö och goda relationer, både med kollegor och med dem du möter i arbetet.
