Vik. leg. psykolog till Föräldra- och barnhälsan

Region Jämtland Härjedalen, Föräldra- barnhälsan / Psykologjobb / Östersund
2026-03-05


Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.

Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.

2026-03-05

Arbetsuppgifter
Som psykolog hos Föräldra- och barnhälsan har du en viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla små barn och vuxna. Du kommer att arbeta utifrån evidensbaserade metoder individuellt och i grupp. Vi är en psykologmottagning med ca 9 psykologer. Vi har ett nära samarbete med Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård som hör till samma enhet. Vi samverkar också med primärvårdens mödra- och barnhälsovård genom deras barnmorskor, BVC-sjuksköterskor och läkare. Tjänsten kan innebära resor inom länet.

Kvalifikationer
Psykologlegitimation

Körkort B

ÖVRIGT
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.

I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.

Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.

Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/65/2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Jämtland Härjedalen (org.nr 232100-0214)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Föräldra- barnhälsan

Kontakt
Enhetschef
Camilla Simonsson
camilla.simonsson@regionjh.se
+4663147674

Jobbnummer
9778537

