Vik. fritidspersonal/barnskötare 100 %
Värmdö Kommun / Förskollärarjobb / Värmdö Visa alla förskollärarjobb i Värmdö
2026-06-11
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Viks skola söker vikarierande fritidspersonal/barnskötare.
Viks skola är en kommunal skola med kulturinriktning. Skolan ligger cirka 6 km österut från Gustavsberg i ett äldre område nära skog och hav. Viks skola är en f-6 skola med cirka 520 elever och cirka 80 medarbetare.
På Viks skola lägger vi stor vikt vid vår gemensamma värdegrund. Vi ska vara en skola som andas tillförsikt och tilltro, där alla känner sig trygga och där alla elevers förutsättningar att lyckas är stor. Vi vill stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet genom att variera undervisningen med hjälp av musik, dans, drama, bild och digitala verktyg som självklara delar i verksamheten. Vi är en skola som vill ge våra elever överblick och sammanhang för att växa som lärande och självständiga individer. På Viks skola vill vi lyfta det som är positivt och belysa det som fungerar bra hos alla elever och hos varandra.
Viks skola består av 6 fritidshemsavdelningar samt en klubbverksamhet för de äldre eleverna.
Viks skola är organiserade i arbetslag. På Viks skola kommer du att möta kollegor som ständigt utvecklar verksamheten på fritids.
Du kan läsa mer på skolans hemsida www.varmdo.viksskola.se
Arbetsbeskrivning
Din roll som fritidspersonal innebär i det här fallet att stödja enskilda elever och elevgrupper under skoldagen. Du är också en del i ansvaret för planering, genomförande och utvärdering av fritidsverksamheten under eftermiddagsverksamheten. Tjänsten innebär ett nära samarbete med klasslärare i den klass du arbetar samt samarbete i ett arbetslag med annan fritidspersonal.
Vi söker dig som gärna är utbildad barnskötare eller har annan utbildning som är relevant för tjänsten och som har erfarenhet av arbete med att stödja elever i lärande och samspel under skoldagen och på fritidshem. Du kommer att stötta enskilda elever och grupper av elever i inlärningssituationer, på raster, i övergångar mellan aktiviteter och i pågående aktiviteter. Du har ett brinnande intresse för utveckling och lärande, och ett medvetet pedagogiskt och flexibelt arbetssätt där elevens delaktighet och ansvar är en självklarhet. Du är van att ta ansvar och är en god förebild för barn, föräldrar och kollegor. Du är en närvarande pedagog som har lätt för att samarbeta med personal och vårdnadshavare och du kan fokusera på ditt uppdrag. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen omfattarheltid och är ett vikariat, i första hand fram till 18 december. Tillträde 17 aug-26.
Tjänsten kan komma att tillsättas under förutsättning att vår nuvarande medarbetare kommer in på sökt utbildning.
I Värmdö kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.
Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på "sök tjänst" nedan och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast den 22 juni.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Maggi Stjerna Jonsson, biträdande rektor, på telefonnummer 08-570477 02 eller Tina Bäcklund, biträdande rektor på telefonnummer 08-570477 04.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Viks skolväg 10 (visa karta
)
139 35 VÄRMDÖ Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Viks skola Kontakt
Viktoria Ekman 08-57047703 Jobbnummer
9959474