Vik Ekonomiadministratör
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23
Socialförvaltningen består av Vård och omsorg, Avdelningen för funktionshinder, hemvård, kommunal hälso- och sjukvård och myndighetsutövning. I uppdraget som ekonomiadministratör arbetar du tillsammans med de olika verksamheterna.
Vi söker nu en ekonomiadministratör för ett semestervikariat inom socialförvaltningen. Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör får du en central roll i den dagliga administrationen och är ett viktigt stöd för chefer och verksamheter. Du arbetar med ekonomiadministrativa uppgifter som bidrar till en trygg och kvalitetssäkrad hantering av verksamhetens resurser. I rollen ingår att hantera och kontrollera fakturor, följa upp flöden samt arbeta med olika administrativa processer kopplade till verksamheten.
Arbetet sker i en offentlig miljö där noggrannhet, struktur och god service är avgörande. Du arbetar i kommunens ekonomisystem Unit4/Agresso och följer gällande lagar, riktlinjer och interna rutiner. Du bidrar till ett professionellt bemötande och en välfungerande administration i hela organisationen. Dagliga arbetsuppgifter omfattar bland annat fakturahantering, posthantering, statistik och rapportering samt informations- och dokumentationshantering. Kvalifikationer
Minst gymnasieutbildning inom administration eller ekonomi
God systemvana och trygghet i att arbeta digitalt
God administrativ förmåga
Erfarenhet av fakturahantering, administration och service
Förmåga att hantera stora informationsmängder och arbeta strukturerat
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4
Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet eller välfärdssektor
Vi söker en person som är självgående och tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Arbetet planeras, organiseras och prioriteras på ett effektivt sätt med god förmåga att hålla uppsatta tidsramar. Rollen kräver struktur, noggrannhet och ett serviceinriktat förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Semestervikariat under perioden 2026-05-02 ton 2026-08-31 eller enligt överenskommelse. Anställningen är heltid och tidsbegränsad med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Ersättning
Månadslön eller timlön. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Upplysningar
Helen Hagegren 0970-818455
Vision, vision@gallivare.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE
Gällivare Kommun Jobbnummer
9870993