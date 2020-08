Vik. Brevbärare, Huskvarna - PostNord Group AB - Brevbärarjobb i Jönköping

PostNord Group AB / Brevbärarjobb / Jönköping2020-08-26Vi levererar.Från dag till dag. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till att säkra att våra kunder når fram till dem de vill, i rätt tid, säkert och effektivt.Bli en del av vårt teamDu kommer att utgå ifrån vårt kontor i Huskvarna. Arbetsuppgifterna är att dela ut brev, tidningar och direktreklam (med elcykel, elbil, moped eller bil) samt att sortera post. Varierande arbetstider på dagtid mellan ca. 07.00-19.00 under vardagar. Tjänsten är en visstidsanställning med en tjänstgöringsgrad på 100% med start v 39 och på går till vecka 12 2021, med chans till förlängning.Du har vad som krävsDu ska ha fyllt 18 år, ha fullständig gymnasieutbildning eller motsvarande samt B-körkort för manuell växellåda. Du behärskar svenska i tal och skrift. Eftersom arbetet är fysiskt krävande vill vi att du tränar regelbundet och tar ansvar för din hälsa. Att du upplevs som positiv och professionell är viktigt, våra kunder förväntar sig god service och hög kvalitet. Du är en viktig del i kundernas uppfattning om oss. När du söker tjänsten är det ett krav att du beställer ett utdrag ur Polisens belastningsregister som du sedan behöver visa upp om du går vidare i processen. Här kan du beställa ett sådant utdrag: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-3.pdf Vi levererarVi erbjuder dig ett arbete med variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du blir en del av en arbetsplats med mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten. Du får en introduktion i ditt arbete och till din arbetsplats och vi säkerställer att du kan utföra dina arbetsuppgifter på rätt sätt. Anställning sker enligt kollektivavtal.AnsökDu ansöker genom att klicka på "Ansök" här i annonsen, därefter bifogar du ditt CV samt personliga ansökningsbrev i ansökningsportalen. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten, kontakta ansvarig rekryterares mail mailto: johanna.tovesson@postnord.com eller 0724-506020. För snabbast möjliga återkoppling hänvisar vi till mail. Rekrytering sker löpande vilket innebär att annonsen kan avpubliceras innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.För Fackliga kontaktpersoner se www.postnord.com/fackliga Vi ser fram emot att höra från dig.Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2019 hade koncernen cirka 29 000 anställda och en omsättning på 38,3 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: v 39 Visstidsanställning2020-08-26Fast lönSista dag att ansöka är 2020-09-20PostNord Group AB5334267