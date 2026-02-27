Vik. behandlingsassistenter sökes
2026-02-27
Omsorgshuset Odensala HVB ligger naturskönt mellan Märsta och Knivsta. Verksamheten riktar sig till vuxna personer med psykiska sjukdomar, till exempel schizofreni, bipolär sjukdom eller olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har plats för elva klienter.
Som personal på Odensala HVB arbetar du för att uppfylla varje klients individuella mål med placeringen. Arbetsuppgifterna är varierande, förutom klientarbetet så innefattar det städning, medicinutdelning, matlagning, åka på utflykter med mera. Varje dag startas med en planering av dagen och arbetsfördelning.
Som vikarie kommer du att ringas in på pass med kort varsel samt ha planerade pass, t.ex. i samband med ordinarie personals semester. Speciellt under sommarperioden juni-augusti har vi ett ökat behov av vikarier, men även innan dess.
Arbetstiderna är varierande.
Krav är slutförd eller pågående relevant utbildning. Erfarenhet inom området är meriterande.
Körkort är meriterande. Att dessutom ha tillgång till egen bil kan underlätta då Odensala HVB ligger en bit ifrån närmaste busshållplats.
Kallelser till intervju sker löpande under ansökningstiden. Annonsen kan komma att tas bort i förtid om rekryteringen bedöms vara avslutad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: nils.dorfinger@omsorgshuset.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie Odensala HVB". Arbetsgivare Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB
(org.nr 556424-9323)
Rosendal, Odensala (visa karta
)
195 92 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgshuset Odensala HVB Hem AB Kontakt
Verksamhetschef
Nils Dorfinger nils.dorfinger@omsorgshuset.se 0739542217 Jobbnummer
9768063