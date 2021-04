Vik behandlingsassistent till stödboende missbruk - Nykvarns Kommun - Behandlingsassistentjobb i Nykvarn

Prenumerera på nya jobb hos Nykvarns Kommun

Nykvarns Kommun / Behandlingsassistentjobb / Nykvarn2021-04-15Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 11 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 800 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?Kvarnens stödboende är ett nolltoleransboende för motiverade personer med en missbruksproblematik. Klienterna bor tillfälligt i egna rum och delar kök.Den främsta arbetsuppgiften som behandlingsassistent är att stödja klienterna att bibehålla sin nykterhet och drogfrihet. Stödet är individuellt utformat och kan se olika ut, men det finns alltid en tydlig plan för varje klient. Motivering till struktur i vardagen, sysselsättning och öppenvård m.m. är ofta förekommande.I arbetet ingår också att sköta boendet med t ex städning, matlagning och beställning av mat. Det ingår även provtagning i form av utandningsprov och urinprov vid misstanke om påverkan. Visst ensamarbete sker.Vi ser gärna socionomer, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, mentalskötare (eller att man utbildar sig till något av ovanstående). Man bör ha MI-utbildning och ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt.Vi ser helst att man har erfarenhet av att arbeta med beroendeproblematik.Körkort är ett stort plus och kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa är också meriterande.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning Timavlönad AVA 2021-05-01 till 2021-08-312021-04-15Timlön enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-05-14Nykvarns kommun5693325