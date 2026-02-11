Vik behandlare till Öppenvårdsteamet
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning / Behandlingsassistentjobb / Hudiksvall Visa alla behandlingsassistentjobb i Hudiksvall
2026-02-11
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning i Hudiksvall
Enheten Öppenvård består av Öppenvårdsteamet och Beroendecentrum som arbetar med beroendevård samt Centrum mot våld.
Nu söker vi vikarierande behandlare till vårt Öppenvårdsteam! Här finns fem behandlare och nu ska en av behandlare vara föräldraledig. Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Öppenvårdsteamet är en arbetsgrupp med flexibla och lösningsinriktade medarbetare där medarbetarna kan se och ta till vara varandras kompetenser för att stötta och motivera klienter till ett fungerande och självständigt liv.
Vi arbetar med vuxna och unga vuxna, kvinnor och män, med beroendeproblematik och som kanske också har psykisk ohälsa och är i behov av psykosociala stödinsatser. Vi arbetar både med biståndslösa insatser och på uppdrag av socialsekreterare med myndighetsutövning.
Vi arbetar störande, uppsökande och motiverande. Vi gör hembesök och vi har enskilda behandlande samtal samt en motivationsgrupp tre dagar i veckan där behandlare medverkar. Vi arbetar utifrån metoderna A-CRA, CRA, Återfallsprevention och MI (motiverande samtal). En del av våra klienter bor i våra genomgångslägenheter. Vi samarbetar med såväl andra enheter i kommunen som regionen.
Om du har erfarenhet av att arbeta med människor med beroendeproblematik och psykisk ohälsa är du den vi söker.
Arbetet sker dagtid, mån-fre men omfattar även ett visst kvällsarbete när den gemensamma verksamhetslokalen är öppen för klienterna för olika aktiviteter.
Arbetet kräver dokumentation.Profil
Du är utbildad behandlingspedagog eller har en högskoleutbildning som bedöms lämplig för uppdraget. Vi söker dig som har kunskap och intresse att arbeta med personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa då många gånger möter individer med samsjuklighet. Du är flexibel, har god samarbetsförmåga och är van att arbeta med nätverk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Erfarenhet krävs.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning Kontakt
Ewa Ekström Wallin +4665019806 Jobbnummer
9737665