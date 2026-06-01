Vik. behandlare till Öppenhälsan
2026-06-01
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!
Nu söker vi behandlare till Öppenhälsan - Älvsbyn. Vi söker en positiv, kompetent och självgående behandlare. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat.
Du kommer att vara en del i verksamheten barn och familj och som behandlare hos oss arbetar du i första hand med insatser som är beslutade av utredande socialsekreterare.Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Behandling i vår öppenvård handlar framförallt om att vara kreativ och våga tänka nytt. Vi arbetar i nära samarbete med socialtjänstens olika enheter. Utifrån familjernas behov skapar vi tillsammans med familjerna, hur vi ska arbeta med för att nå uppsatta mål. I arbetet ingår behandlade samtal riktade till barn och föräldrar.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Som person är du stresstålig, är ansvarsfull och har lätt för att samarbeta både internt och externt. Du förväntas ha ett professionellt förhållningssätt och bemötande samt se alternativa lösningar på problem. Du har ett stort intresse för människor och ser utvecklingsarbete som en spännande och kreativ utmaning. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Arbetet utförs i verksamhetens lokaler eller om lämpligt i klienten/familjens hem. Vi arbetar såväl enskilt som tillsammans med en annan familjebehandlare utifrån hur uppdragen ser ut.
Merparten av vår arbetstid är dagtid. Vid vissa tillfällen arbetar vi även kvällstid.
I uppdraget ingår löpande dokumentation i journalsystemet Pulsen/Combine. Arbete med utåtriktad information samt att bedriva utvecklingsarbete förekommer.
Just nu är vi ett spännande utvecklingsskede utifrån nya SoL, detta kan innebära förändrade arbetsuppgifter.
En viktig del i arbetet är samverkan med andra aktörer både internt inom Individ och familjeomsorg och övriga kommunen men även med externa aktörer t ex skola, primärvård och BUP.Kvalifikationer
Socionom/beteendevetare eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
Erfarenhet av familjebehandling med vana att inkludera barn och ungdomar.
God svenska i tal och skrift.
B-körkort
Meriterande:
Kunskap om gällande lagstiftning, socialtjänstens arbete och behandlingsarbete
Erfarenhet att arbeta på uppdrag mot mål och med uppföljning inom socialtjänsten.
Vidareutbildningar i tex MI, ABC
Som person är du både ansvarsfull, flexibel och lyhörd i ditt arbete och har en mycket god förmåga att samarbeta och att skapa goda relationer både på arbetsplatsen, med samarbetspartners och i arbetet med familjerna. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Rekryteringen kommer att ske löpande.
Vårt jobb är inte alltid enkelt, men alltid meningsfullt. Om du tycker detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss!Övrig information
Flexavtal
Vi erbjuder en visstidsanställning på heltid till och med 261231. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2026-06-21.
Urvalsprocessen och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Ange gärna löneanspråk och referenser i ansökan
Som medarbetare hos oss i Älvsbyns kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/personalformaner/
Är du intresserad av hur det är att bo och leva i Älvsbyns kommun samt kontakta vår inflyttningslots; https://www.alvsbyn.se/bygga-bo-och-miljo/flytta-hit/
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns Kommun
