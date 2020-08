Vi växer i Skellefteå - Allmiljö i Umeå AB - Maskinförarjobb i Skellefteå

Prenumerera på nya jobb hos Allmiljö i Umeå AB

Allmiljö i Umeå AB / Maskinförarjobb / Skellefteå2020-08-26Hur ser din arbetsdag ut?Allmiljö har vunnit ett stort uppdrag på Northvolt där vi kommer att ha medarbetare stationerade på kundens anläggning i Skellefteå. Northvolts produktionsanläggning är under uppbyggnad och uppdraget består av att ta hand om all form av återvinning av olika material på området.Arbetet kommer bestå av att samla in material på området till en återvinningsyta där materialet sorteras upp i fraktioner, för att sedan transporteras vidare för återvinning. I uppdraget innebär det att teamet på plats har en löpande dialog med kunden för att skapa lösningar och utvärdera arbetet på plats. Samtidigt kommer det vara ett nära samarbete med vår anläggning på Solbacken i Skellefteå. Övriga arbetsuppgifter är traktor/bilkörning, hålla ordning på sorteringsytan, anläggningen samt beställning av material och utrustning. Det kommer även komma olika uppgifter som inte är kända eftersom det är en anläggning under uppbyggnad.Till detta uppdrag söker vi nu två heltidsanställda som kommer att jobba i huvudsak dagtid måndag - fredag.Detta uppdrag är en viktig del i vårt affärsområde Miljö & Återvinning.Vem trivs här?Du har förarbevis för grävmaskin hjullastare och vi ser gärna att du har varit i branschen ett antal år. B-körkort är ett krav, har du C-kort är det meriterande. Självklart har du god känsla för maskiner, älskar yrket och är mån om att utföra ett bra jobb. Du är noggrann, serviceinriktad och metodisk. Att arbeta i grupp är något du trivs med. Du tar egna initiativ och känner ett engagemang för att jobben vi utför alltid håller en hög nivå. Arbetsplatsen kommer ha arbetare med flera nationaliteter vilket gör att engelska som språk är en del av vardagen.Du gillar att vara i en verksamhet där det är liv och rörelse, samtidigt som du stimuleras av variation i arbetet.Vi vill att du trivs och drivs av att få vara en del av ett växande företag med ambitioner och allt som det innebär med utveckling, utmaning och engagemang. Företaget har funnits i 20 år. Utveckling och förändring är en del av företagskulturen och vi har ingen tanke på att slå av på takten!Vi erbjuder?Hos oss erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, stolta medarbetare, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att utvecklas och att lyckas. Förutom att vi erbjuder marknadsmässiga förmåner och löner värnar vi om personalen vilket innebär att dessa frågor prioriteras och är under ständig utveckling.Företagets vision är att vi ska vara det ledande bolaget på de områden vi väljer att verka och vi ska ligga i framkant av utvecklingen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en personlig framtoning där människor trivs att arbeta. Våra kunder ska alltid känna sig trygga när de anlitar oss som leverantör. De kärnvärden som kännetecknar oss är att vi är personliga - vi är pålitliga, uppriktiga och ärliga människor som personligen levererar våra tjänster och produkter. Vi är omtänksamma - både om människor och miljö. Vi gör alltid det som krävs. Vi är modiga - vi går vår egen väg och vi gör alltid det vi tror på. Läs gärna mer på www.allmiljo.se eller www.kajs.se. 2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-06Allmiljö i Umeå ABServicegatan 2393176 SKELLEFTEÅ5333690