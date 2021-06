Vi välkomnar sjuksköterska till onkologisk vårdavdelning! - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-06-28Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Kom och jobba med oss!Vi är en onkologisk avdelning med upp till 14 vårdplatser som vårdar patienter med bröstcancer, thyroideacancer, analcancer, gastrointestinala tumörer samt okända primärtumörer.Vi är ett gott team som jobbar nära tillsammans: undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, dietist, fysioterapeut och vårdadministratörer med flera. Tillsammans skapar vi förutsättningar för bästa möjliga omhändertagande och vård av våra patienter.De behandlingar som ges i samband med vårdtiden är i huvudsak strål-, cytostatika- och radionukleidterapi, både i kurativt och palliativt syfte. Vi vårdar också patienter för symtom som följer av cancersjukdomen eller behandlingen och en del vårdas in till livets slut. Vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig som har varit yrkesverksam länge!Som sjuksköterska hos oss på avdelning 52 kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på onkologisk vårdavdelning.Vad vi bland annat erbjuder dig:Alla våra medarbetare genomgår en strålsäkerhetsutbildning och vi erbjuder cytostatikakörkort, poängutbildningar inom onkologi samt möjlighet att läsa specialistsjuksköterskeutbildningen inom onkologi. Du har möjlighet att påverka ditt schema, då vi lägger individuella scheman i minst tioveckorsperioder i ISP (individuell schemaplanering). Tjänstgöringen är förlagd till dag/kväll/helg.Är du vår nya kollega?Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande om du är specialistsjuksköterska inom onkologi och/eller har erfarenhet av onkologisk vård.Vi ser att du vill arbeta personcentrerat. Du är en teamperson som också uppskattar att arbeta självständigt inom ditt kompetensområde.Vi ser fram emot din ansökan!Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion 2021-06-28Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-23VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5832633