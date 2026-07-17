Vi söker verkstadsarbetare - Göteborg
Processbemanning Svenska AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-07-17
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Har du erfarenhet från mekanisk verkstad eller tillverkande verksamhet inom metall och plåt och trivs med ett varierande arbete? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu verkstadsarbetare till vår kunds produktion. Rollen är bred och innefattar flera olika arbetsmoment inom tillverkning och bearbetning, vilket gör att du får en varierad vardag och möjlighet att utvecklas inom flera områden.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Montering
Ritningsläsning
Materialhantering
Kvalitetskontroller
Allmänt verkstadsarbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet från mekanisk verkstad, eller annan tillverkande verksamhet inom plåt och metall
Har god verkstadsvana och teknisk förståelse
Kan läsa och förstå ritningar
Är praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna
Är flexibel och uppskattar varierande arbetsuppgifter
Har ett högt kvalitetstänk och god samarbetsförmåga
Tar ansvar och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder
En varierande roll i en stabil verksamhet
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom flera områden i produktionen
En arbetsplats där initiativ och engagemang uppskattas
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med kontor i Göteborg och huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne och Västra Götaland. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7961226-2105555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
10005522