Vi söker vår nya medarbetare!
2026-03-10
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
Lokalvårdare - Vikariat med omedelbar start
Plats: Åtvidaberg/Linköping Start: Omgående
Ledri AB växer och söker nu lokalvårdare med omedelbar start. Vi erbjuder dig en självständig roll där du med hjälp av våra professionella städtjänster skapar nöjda kunder varje dag.
Som lokalvårdare hos oss jobbar du ute hos dina egna kunder med varierande uppdrag och miljöer. Du planerar ditt arbete i samråd med vår arbetsledare, som varje vecka skickar tydlig information om uppdrag och eventuella förändringar.
Vi söker dig som:
Har ett giltigt B-körkort - detta är ett absolut krav
Har en positiv och serviceinriktad inställning
Är noggrann, punktlig och självgående
Drivs av kvalitet och kundnöjdhet
Vill utvecklas tillsammans med oss på Ledri AB
Vi erbjuder:
Timm anställning med goda möjligheter till heltidsanställning
Kollektivavtal och schyssta anställningsvillkor
Sjuk-, ansvar- och pensionsförsäkring
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 07:00-16:00, med möjlighet till extraarbete på helger och vardagar
Vill du bli en del av oss? Skicka in din ansökan redan idag - rekrytering sker löpande!
Välkommen till Ledri AB - där kvalitet och omtanke går hand i hand.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: info@ledriab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Arbetsgivare Ledri AB
(org.nr 559294-2808), https://ledriab.se/
597 53 ÅTVIDABERG Körkort
