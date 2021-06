Vi söker truckförare till Effektiv Falköping! - AB Effektiv Borås - Lagerjobb i Vårgårda

AB Effektiv Borås / Lagerjobb / Vårgårda2021-06-30Nu söker vi drivna och prestigelösa truckförare till olika kunder i Vårgårda med omnejd!2021-06-30Hos våra kunder arbetar du som truckförare, dels i produktionsmiljö där du hanterar materialhanterartruck samt på utlastning/lossning.Vi söker efter dig som har erfarenhet av truckkörning och som har arbetat med att lasta och lossa från lastbil. Bra om du också har erfarenhet inom lager och logistik sedan tidigare. Vidare söker vi efter dig som är flexibel, självgående och van vid fysiskt arbete. Du är den som presterar det lilla extra och drivs av goda resultat. Du ser dig själv som en person med god arbetsmoral och är produktiv. Arbetet är förlagt till skift.Truckkort med A 1-4 samt B 1-4 behörighet, Skriv dina behörigheter i ansökanGod svenska i tal och skriftKörkortLåter det intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. bifoga ditt cv och en kort beskrivning av vem du är. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut.För den här tjänsten kommer du vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period med chans till förlängning.Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten kommer du vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period med chans till förlängning.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-31AB Effektiv Borås5837621