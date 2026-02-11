Vi söker timvikarier till Lokalvården
Bjuvs kommun, Lokalvård / Städarjobb / Bjuv Visa alla städarjobb i Bjuv
2026-02-11
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bjuvs kommun, Lokalvård i Bjuv
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Uppdraget som lokalvårdare innebär att vara vikarie när ordinarie medarbetare är ledig av någon anledning.
Som timvikarie inom lokalvården har du hela Bjuvs kommun som ditt arbetsfält. Vi städar olika objekt som skolor, förskolor kontor med mera.
En vanlig dag startar kl 05.30 på våra flesta objekt. Anställningsuppdraget sker per timme (från dag till dag).
Vi har även kombinationstjänster städ/måltider.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
I rollen som lokalvårdare ansvarar du för att lokalerna håller hög standard vad gäller hygien, säkerhet och trivsel. Arbetet är varierat och ställer krav på både yrkesskicklighet och god planering. Du möter dagligen personal, barn och andra verksamheter, vilket gör bemötande och service viktiga delar av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av professionellt städarbete.
• Du ska ha intresse och engagemang för den verksamhet vi bedriver, vara serviceinriktad.
• Ha en god kommunikativ förmåga och behärska det svenska språket i tal och skrift.
• Du ska kunna arbeta under eget ansvar, samtidigt som du trivs med samarbete och flexibilitet.
• Utbildning inom yrkesområdet och vana från städmaskiner kan vara meriterande.
• Erfarenhet inom arbete i kök är meriterande.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
• Körkort och tillgång till bil
ÖVRIGT
Om du blir erbjuden tjänst inom lokalvården ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Med KRAFT gör vi det bättre att arbeta, bo och leva i Bjuvs kommun. Med kompetens, respekt, ansvar, förtroende och tillgänglighet skapar vi tillsammans resultat i våra verksamheter.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303799/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs kommun
(org.nr 212000-1041) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bjuvs kommun, Lokalvård Kontakt
Tf. förvaltningschef
Per-Erik Karlsson per-erik.karlsson@bjuv.se 042-4585024 Jobbnummer
9735797