Vi söker stödassistenter till LSS-verksamhet för barn och ungdom - Lunds kommun - Administratörsjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Lunds kommun

Lunds kommun / Administratörsjobb / Lund2021-04-08Lund skapar framtiden - med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 000 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.2021-04-08På våra enheter inom korttidstillsyn och korttidsvistelse vänder vi oss till barn och ungdomar med autism och andra funktionsvariationer.Enheterna finns geografiskt på olika platser i Lunds kommun med olika inriktningar och åldrar.Vi söker dig som är en aktiv person och vill arbeta som stödassistent där du initialt kommer att tillsammans med en arbetsgrupp arbeta med en av våra brukare i tonåren som har omfattande behov av struktur och tydlighet.Du ska ha kompetens inom autism och ha vana att arbeta med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Det är meriterande om du även har erfarenhet av arbete inom psykiatrin.Du ska ha ett genuint intresse att arbeta med människor och ha lätt att tänka om snabbt i olika situationer samt ha tålamod.I ditt arbete förväntas du att:- Planera vardagen för våra brukare- Upprätta och utforma genomförandeplaner- Dokumentera- Göra regelbundna utvärderingar- Medverka till att verksamheten håller en god kvalitetDu kommer att tillsammans med dina kollegor ansvara för att stötta vår brukare i vardagen med omvårdnad, fritids- och kulturaktiviteter. Vi arbetar för att våra brukare ska få möjlighet att vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. Det krävs därför att du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in våra brukare.Enheterna erbjuder korttidsvistelse vilket innebär att du kommer att arbeta oregelbundna tider och helg.FörmånerVåra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se/formaner - Godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, eller påbörjad eftergymnasial utbildning med inriktning inom området.- Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap om personer med autism.- Kunskap kring lågaffektivt bemötande där du under längre stunder kan komma att arbeta efter detta.- Det är en merit om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik/ TEACCH.- Det är en merit om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrin.Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt - lyssna, lära och leda. Du har fokus på våra brukares önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem.Du har god förmåga att samarbeta, eftersom du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med olika yrkesgrupper.Du kan sätta dig in i andra människors situation och gör ditt bästa för att möta varje enskild brukares behov.Rekryteringen kommer att ske löpande.Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Efter överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-29Lunds kommun5678566