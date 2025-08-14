Vi söker städpersonal, Städning av restaurang Måndag-fredag
2025-08-14
Vi söker personal för omgående anställning samt, sökes för städning av restaurang - Norrköping Allstäd AB
Är du noggrann, morgonpigg och letar efter ett jobb!
Norrköping Allstäd AB söker personal för städning av restauranglokaler. Arbetstiderna är Måndag-Fredag kl. 06:00-09:00,Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Städning av matsal, och personalutrymmen
Tömning av sopor
Fysiskt arbete förekommer
Golvvård och avtorkning av ytor
Städning av toaletter
Kontroll av hygienutrymmen
Vi söker dig som:
Är pålitlig, noggrann och effektiv
Har känsla för hygien och detaljer
Trivs med att arbeta självständigt på tidiga morgnar
Har möjlighet att jobba varje helg
Finns möjlighet till utveckling
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande, men inget krav. Vi erbjuder en introduktion så att du känner dig trygg i dina arbetsuppgifter.Om företaget
Norrköping Allstäd AB är ett lokalt städföretag som erbjuder professionella städtjänster med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Vi söker nu förstärkning till vårt team för städuppdrag i restaurangmiljö.
Ansök nu!
Skicka din ansökan eller frågor till: ansokan@norrkopingallstad.se
eller 0761-162162
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@norrkopingallstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrköping Allstäd AB
