Vi söker städare till Åre!
Ghusson Åre AB / Städarjobb / Åre Visa alla städarjobb i Åre
2025-12-27
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ghusson Åre AB i Åre
Vi på Åre städ har arbetat med proffesionell städning i 15 år och söker nu dig som vill få en långvarig anställning hos oss.
Vi arbetar med allt inom städning men främst med hemstäd och flyttstädning.
Vi söker en person som har god erfarenhet av proffesionell städning. Vår arbetsort är Åre så sök endast om du redan har ordnat boende i närheten av Åre.
Du behöver vara tillgänglig för arbete omgående samt kunna arbeta även lördagar och söndagar utöver vissa vardagar. Tjänsten är på 70-100% och leder till tillsvidareanställning för rätt person. Sök genom att mejla oss ditt cv! Obs: Du behöver ha god städerfarenhet.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
