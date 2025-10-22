Vi söker städare
2025-10-22
Silwer Bemanning finns både i Småland och i Skåne, med kontor i Västervik. Områdena som vi arbetar inom är Västervik-Vimmerby-Hultsfred med omnejd och i Båstad-Bjäre-Ängelholm.
Som Städare hos oss möter du många olika människor och arbetar på varierande platser, både på andra företag och i hem. Det är också ett varierande arbete då vi utför olika typer av städning, byggstäd, flyttstäd mm. Utöver detta gör vi även andra tjänster som , handling, trädgårdsarbete mm. Vi arbetar både enskilt och i grupp.Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
Vi söker dig som
trivs med att ta ansvar och initiativ
är noggrann och har öga för vad som behövs göras
är positiv i bemötande mot kunder såväl som mot medarbetare
har lätt för att samarbeta och förmåga att arbeta självständigt
Meriterande om du har erfarenhet av städning.
Körkort är ett krav
Eftersom arbetet som lokalvårdare innebär att ha kontakt med våra kunder och medarbetare är det ett krav att kunna kommunicera på svenska, både i skrift och tal.
Information om tjänsten
Tjänsten är en timanställning med början snarast. Arbetet sträcker sig över området VÄSTERVIK
Vi tar enbart emot ansökningar via mail. Ansökningarna kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Märk ansökan med "Västervik städ". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
enbart via mail
E-post: kristina@silwerbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Västervik". Arbetsgivare Silwer Bemanning AB
(org.nr 556573-5841) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kristina Hemmingsson Silwer kristina@silwerbemanning.se 049030600 Jobbnummer
9568709