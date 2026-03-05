Vi Söker Sommarvikarier Inom Ekonomi Och Administration
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du ekonomistudent och vill få med dig värdefull erfarenhet för framtiden? Alternativt att du har ett deltidsarbetet och vill komplettera med ett sommarvikariat!
Vi söker just nu efter drivna ekonomistudenter till kommande sommarvikariat hos våra kunder här i Göteborg.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kan bland annat komma att innefatta:
• Öppna post, bevaka mail och svara i telefon
• Hämta och läsa in bankfiler samt reda ut differenser
• Kontroll av fakturor
• Påminnelsehantering
• BetalningskörningProfil
Vi tror att du är en ekonomistudent alternativt att du vill komplettera ditt nuvarande deltidsarbete. Som person är du serviceminded, orädd och ansvarstagande.
Du gillar siffror och arbetar noggrant och strukturerat. Vidare är du engagerad och har drivet att lära dig nya saker. Då du samarbetar med resterande medarbetare på företaget är du även en teamplayer. Det är meriterande om du sedan tidigare har arbetat med liknande uppgifter.
Framgångsfaktorer
• Ekonomistudent
• Meriterande att tidigare ha arbetat med liknande uppgifter
• Goda kunskaper i Microsoft Excel.
Resultat är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin (https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/).
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Enligt överenskommelse
PLACERING: Göteborg
LÖN: Enligt överenskommelse
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-04-30
Denna tjänst är en hyra, där du är anställd hos oss på Resultat. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande då uppdraget ska tillsättas inom kort. Ersättning
