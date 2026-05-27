Vi söker sommarpersonal till vårt städteam
2026-05-27
Stufvenäs Gästgifveri är ett klassiskt småländskt gästgifveri med verksamhet året om, som ligger vackert beläget vid Kalmarsund, cirka 35 km från Kalmar och 50 km från Karlskrona. Hotellet har 73 hotellrum, konferenslokaler, kongresshall för 250 personer, restaurangkapacitet för ca 250 gäster, vinkällare och spa.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation där våra värdeord är mod, glädje, kärlek och engagemang?
Vi behöver nu förstärka vårt städteam med ytterligare medarbetare till sommaren.
Erfarenhet av städbranschen och gärna städning av hotell är meriterande. Men du kommer långt med att vara en glad och hjälpsam ordningsmänniska som gillar att jobba i team.
Du är även en person som är stresstålig, ansvarstagande och noggrann samt har en positiv attityd och ett engagemang för uppgiften.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis städning av våra hotellrum, allmänna ytor och tvätt.
• Arbetstid dagtid, både vardagar och helger
• Timanställning under sommaren från 22 juni till 30 augusti.
• Lön enligt avtal
• Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: izabella@stufvenas.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stufvenäs Gästgifveri AB
(org.nr 556642-6747)
Stuvenäsvägen 1 (visa karta
)
385 97 SÖDERÅKRA Kontakt
Tf Husfru
Izabella Engström izabella@stufvenas.se 0486-21900 Jobbnummer
9930953