Vi söker socialsekreterare!
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Luleå Visa alla socialsekreterarjobb i Luleå
2025-08-27
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Hej!
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga?
Barn- och ungaenheten söker nya kollegor! Vi söker dig som har ett starkt barnperspektiv och vill bidra till en tryggare vardag och bättre förutsättningar för barn och unga. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som hela tiden strävar efter att utvecklas och hitta nya, smarta sätt att arbeta. Du får en trygg start med en schysst introduktion tillsammans med en erfaren kollega vid din sida. Vi ser till att du har goda förutsättningar att växa i din roll med regelbundna ärendegenomgångar, reflektionstid och möjlighet till kompetensutveckling.
Du arbetar 08:00-17:00, med möjlighet till flex två timmar före eller efter arbetstiden, samt upp till 50 % distansarbete - allt beroende på verksamhetens behov. Vi erbjuder semesterväxling och friskvårdsförmån allt för att underlätta balansen mellan jobb och privatliv. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig på www.lulea.se/anstallning.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten har du en spännande och meningsfull roll där du får göra skillnad för barn och unga. Du arbetar med förhandsbedömningar, utredningar, stöd och uppföljning av insatser till barn, ungdomar och föräldrar. Vi arbetar enligt BBIC (Barns Behov I Centrum) som är ett enhetligt system för den sociala barnavården. Målet med vårt arbete är att hjälpa föräldrar att klara sina inbördes relationer och föräldrarollen bättre. Ytterst är målet att barnen och ungdomarna i familjerna mår bra. Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att nå målet samverkar vi med andra resurser, till exempel myndigheter och organisationer. Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn och unga och som vill göra en positiv skillnad i deras liv. Dessutom har du:
• Socionomexamen eller pågående socionomutbildning med examen i närtid
• Svenskt B-körkort
Erfarenhet av socialt utrednings- och behandlingsarbete inom barn och unga och/eller dokumentationsvana är meriterande.
Som person är du strukturerad, relationsskapande och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Vi arbetar med urvalet löpande vilket innebär att du kan komma att bli kallad till intervju med kort varsel, och att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marie Öhman 0920-45 30 00 Jobbnummer
9478671