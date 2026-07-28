Vi söker socialsekreterare!
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Luleå Visa alla socialsekreterarjobb i Luleå
2026-07-28
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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6 plats(er).
Hej! Vill du vara med och göra verklig skillnad för barn och unga och samtidigt få rätt förutsättningar till att må bra på jobbet?
Barn- och ungaenheten söker nu nya kollegor som vill bidra till en tryggare vardag och bättre framtidsmöjligheter för barn och unga i Luleå kommun. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med ett starkt barnperspektiv, där vi ständigt utvecklar vårt arbetssätt och tänker nytt tillsammans. Just nu satsar vi särskilt på arbetsmiljön genom ett pågående projekt med schemalagd återhämtning under arbetstid. Det innebär att du, tillsammans med dina kollegor, får avsatt tid varje dag för återhämtning - en investering vi gör för att skapa långsiktigt hållbara arbetsvillkor.
Vid anställning får du en trygg start med en genomtänkt introduktion där en erfaren kollega finns vid din sida. Vi skapar goda förutsättningar för din utveckling genom regelbundna ärendegenomgångar och möjlighet till kompetensutveckling.
Du arbetar 08.00-17.00 med möjlighet till flex (upp till två timmar före eller efter arbetstid) samt upp till 50 % distansarbete utifrån verksamhetens behov. Vi erbjuder även semesterväxling och friskvårdsförmån för att underlätta balansen mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig på vår hemsida (https://www.lulea.se/anstallning).
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten har du en spännande och meningsfull roll där du får göra skillnad för barn och unga. Du arbetar med förhandsbedömningar, utredningar, stöd och uppföljning av insatser till barn, ungdomar och föräldrar. Vi arbetar enligt BBIC (Barns Behov I Centrum) som är ett enhetligt system för den sociala barnavården. Vi arbetar också enligt förhållningssättet Signs of Safety som bygger på ett synsätt där familjen är experter på sin egen situation.
Målet med vårt arbete är att hjälpa föräldrar att klara sina inbördes relationer och föräldrarollen bättre. Ytterst är målet att barnen och ungdomarna i familjerna mår bra. Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att nå målet samverkar vi med andra resurser, till exempel myndigheter och organisationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med barn och unga och som vill göra en positiv skillnad i deras liv. Dessutom har du:
• Socionomexamen
• B-körkort som är giltigt i Sverige
Erfarenhet av socialt utrednings- och behandlingsarbete inom barn och unga och/eller dokumentationsvana är meriterande.
Som person är du strukturerad, relationsskapande och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser i denna rekryteringsprocess!
Låter detta som något för dig? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vi ser fram mot att ta del av den!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ulrika Sjöholm Winbjörk 0920453000 Jobbnummer
10013683