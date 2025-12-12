Vi söker sjuksköterskor
2025-12-12
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Hjorted och Gamleby
Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor till våra enheter i Gamleby samt Hjorted.
Som sjuksköterska hos oss träffar du dina patienter i deras hemmiljö vilket ger en trygghet för patienten. Det är ett mycket rörligt arbete. Genom att göra flera hembesök varje dag får du möjlighet till miljöombyte. Vi gör hembesök i både stadsmiljö, lantlig miljö och i skärgården.
Vårt arbete innebär allt från enklare medicinska insatser till insatser med avancerad medicinsk utrustning och teknik. En del i arbetet är vård i livets slutskede. Som sjuksköterska utbildar du samt delegerar uppgifter och ansvar till personal på våra särskilda boenden och i hemtjänsten. Du ansvarar för att följa upp och utvärdera de planerade insatserna. Vi arbetar i team där flera olika professioner samverkar kring patienterna. I teamen deltar omsorgspersonal, enhetschefer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor för att få en helhetssyn kring patienterna.
Som sjuksköterska hos oss har du ett självständigt jobb där du själv planerar och lägger upp ditt arbete. Det ger dig stor frihet i jobbet. Inom verksamheten pågår hela tiden ett utvecklingsarbete för att förbättra för våra patienter. Du får stor möjlighet att delta i detta arbete och bidra med dina tankar och erfarenheter. Vi har en utbildningsplan inom verksamheten och erbjuder möjlighet till specialistutbildning.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Till dig som är nyutbildad sjuksköterska kan vi erbjuda ett introduktionsprogram, med längre introduktion och stöttning i din nya roll som sjuksköterska.
Vi söker dig som vill ha ett rörligt jobb, ta eget ansvar och jobba självständigt. Du åker själv på hembesök där du möter dina patienter och därför behöver du känna dig trygg i din roll och vara självgående i arbetet. Det är viktigt att du har en god empatisk förmåga, bra samarbetsförmåga och kan kommunicera med andra människor på ett lyhört och konstruktivt sätt. Rollen kräver också att du är trygg och stabil, att du har självinsikt och kan ta hjälp vid behov.
Du planerar ditt jobb självständigt vilket innebär att du behöver kunna organisera och prioritera i ditt arbete. Om situationen kräver det kan du behöva ändra din planering och därför är det viktigt att du är flexibel och kan se möjligheter i förändringar.Övrig information
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten. Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
För den här tjänsten krävs det att du har B-körkort och vana att köra manuellt växlade bilar.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Michelle Ekelund, enhetschef michelle.ekelund@vastervik.se 010-355 16 99 Jobbnummer
