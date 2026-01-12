Vi söker rektor till Innovitaskolan Myrängen
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
På Innovitaskolan Myrängen får våra ca 170 elever i skolan, förskoleklass till årskurs 3, förbereda sig för en framtid full av möjligheter. Vi har ett helhetstänk och arbetar för att skapa goda relationer över åldersgränserna.www.innovitaskolan.se/myrangen
Ditt uppdrag
Vi söker en utvecklingsinriktad, varm och tydlig rektor som vill leda, driva och utveckla Innovitaskolan Myrängen in i framtiden tillsammans med medarbetare, elever, vårdnadshavare och övriga rektorer inom Innovitaskolan och Pops Academys verksamhetsområde. Detta är ett roligt och utvecklande rektorsuppdrag där du tillsammans med kompetenta medarbetare utvecklar och driver verksamheten. Personalgruppen har en stark vi-känsla och önskar en verksamhetsnära och kommunikativ ledare. Innovitaskolan Myrängen är en kvalitativt stark och mycket välfungerande skola som vi är mycket stolta över. Du får stöd av din skolchef och ett nätverk av rektorskollegor inom Innovitaskolan och Pops Academy. Därtill samverkar du med de centrala stabsfunktionerna inom kvalitet, ekonomi, HR, juridik, IT, kommunikation och marknadsföring. Som rektor har du det övergripande ansvaret för elever, medarbetare, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder ett aktivt förebyggande och främjande arbete där trygghet, studiero och elevers välmående står i centrum. Tillsammans med skolans elevhälsa arbetar du strategiskt för att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling. I rollen ingår även ansvar för fastighetsfrågor, måltidsfrågor och marknadsföring. Du får tillgång till central expertis inom HR, ekonomi, fastighet och kvalitet. Du leder skolan på ett närvarande, tydligt och omsorgsfullt sätt mot gemensamma mål för elevernas bästa. Som rektor är du Innovitaskolans företrädare i externa sammanhang och myndighetskontakter och rapporterar till ansvarig skolchefPubliceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker en handlingskraftig och lösningsinriktad skolledare som trivs med att arbeta verksamhetsnära och utvecklingsinriktat. Du är väl insatt i grundskolans styrdokument och är van att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, samt har erfarenhet av att hantera ekonomiskt ansvar. Du upplevs som en tydlig, trygg och lyhörd skolledare med förmåga att genomföra förändringsarbete. Du har stor förmåga att planera och prioritera din tid utifrån verksamhetens och elevernas bästa. Du visar nyfikenhet på framtiden och vår omvärld och drivs av möjligheten att påverka. Du är en entreprenöriell och driven skolledare med förmåga att knyta kontakter och etablera samarbeten i samhället och näringslivet för att "sätta skolan på kartan" för elevernas och verksamhetens bästa. Du tycker om att arbeta nära din personal och ha ett inlyssnande ledarskap.Du levererar vad du lovar och strävar efter att nå resultat med bästa möjliga kvalitet. En viktig egenskap i rollen för att lyckas i arbetet är din förmåga att arbeta tillsammans med din personalgrupp.
Kravprofil
•
Erfarenhet som rektor/biträdande rektor med personalansvar
•
Erfarenhet av ekonomiskt ansvar
•
Erfarenhet av att leda skolutveckling och förändringsledning
•
Erfarenhet av att bygga en samarbetande, trygg, motiverande och engagerande kultur i personalgruppen
•
Mod att fatta svåra beslut, att stå för de beslut som tas och att göra de avvägningar som krävs för att skapa den bästa möjliga verksamheten för våra elever och medarbetare
Meriterande
•
Genomförd eller påbörjad statlig rektorsutbildning
•
Skolledarerfarenhet från grundskola och fritidshem
Vi erbjuder
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet).] Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna Skolchef Mi Åberg Anell på 0705283494 eller mailadress mi.aberg.anell@academedia.se
