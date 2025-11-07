Vi söker rektor till Innovitaskolan Farstaäng
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Om skolan
Innovitaskolan Farstaäng grundades 1995. 2021 blev skolan en del inom Innovitaskolan och Academedia. Skolan är en fristående F-5 skola med fritidshem och cirka 240 elever. Personalgruppen består av cirka 35 medarbetare som leds av rektor.
Våra lokaler
Våra lokaler för elever i förskoleklass till årskurs 5 samt fritidshem är placerade nära Farsta centrum. Här har vi en stor skolgård som ligger lugnt och fint och nära till grönområden. Läs mer om Innovitaskolan på vår hemsida: Innovitaskolan.se/Farstaang.
Om rollen
Vi söker en utvecklingsinriktad och tydlig rektor som vill leda, driva och utveckla Innovitaskolan Farstaäng in i framtiden tillsammans med medarbetare, elever, vårdnadshavare och övriga rektorer inom Innovitaskolan och Pops Academys verksamhetsområde. Detta är ett roligt och utvecklande rektorsuppdrag där du tillsammans med kompetenta medarbetare utvecklar och driver verksamheten. Du får stöd av din skolchef och ett nätverk av rektorskollegor inom Innovitaskolan och Pops Academy. Därtill samverkar du med de centrala stabsfunktionerna inom kvalitet, ekonomi, HR, juridik, IT, kommunikation och marknadsföring.
Som rektor har du det övergripande ansvaret för elever, medarbetare, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder ett aktivt förebyggande och främjande arbete där trygghet, studiero och elevers välmående står i centrum. Tillsammans med skolans elevhälsa arbetar du strategiskt för att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling.
I rollen ingår även ansvar för fastighetsfrågor, måltidsfrågor och marknadsföring. Du får tillgång till central expertis inom HR, ekonomi, fastighet och kvalitet. Du leder skolan på ett närvarande, tydligt och omsorgsfullt sätt mot gemensamma mål för elevernas bästa. Som rektor är du Innovitaskolans företrädare i externa sammanhang och myndighetskontakter och rapporterar till ansvarig skolchef.
Vem söker vi?
Vi söker en handlingskraftig och lösningsinriktad skolledare som trivs med att arbeta verksamhetsnära och utvecklingsinriktat. Du är väl insatt i grundskolans styrdokument och är van att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, samt har erfarenhet av att hantera ekonomiskt ansvar. Du upplevs som en tydlig, trygg och lyhörd skolledare med förmåga att genomföra förändringsarbete. Du har stor förmåga att planera och prioritera din tid utifrån verksamhetens och elevernas bästa. Du visar nyfikenhet på framtiden och vår omvärld och drivs av möjligheten att påverka. Du är en entreprenöriell och driven skolledare med förmåga att knyta kontakter och etablera samarbeten i samhället och näringslivet för att "sätta skolan på kartan" för elevernas och verksamhetens bästa. Du levererar vad du lovar och strävar efter att nå resultat med bästa möjliga kvalitet. En viktig egenskap i rollen för att lyckas i arbetet är din förmåga att arbeta tillsammans med din personalgrupp.Publiceringsdatum2025-11-07Kravprofil för detta jobb
• Erfarenhet som rektor/biträdande rektor med personalansvar
• Erfarenhet av ekonomiskt ansvar
• Erfarenhet av att leda skolutveckling och förändringsledning
• Erfarenhet av att bygga en samarbetande, trygg, motiverande och engagerande kultur i personalgruppen
• Mod att fatta svåra beslut, att stå för de beslut som tas och att göra de avvägningar som krävs för att skapa den bästa möjliga verksamheten för våra elever och medarbetare.
Meriterande:
Genomförd eller påbörjad statlig rektorsutbildning. Skolledarerfarenhet från grundskola och fritidshem.
Vi erbjuder
Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy. Vi har kollektivavtal med Sveriges Lärare, Kommunal och Vision vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen och ett bra försäkringsskydd för dig som anställd. Hos oss får du även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Frågor och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
I ansökan- svara på följande frågor:
• Varför söker du tjänsten?
• Vilka kvalifikationer och erfarenheter har du som du anser är värdefullt som rektor på en F-6 skola med fritidshem? (Konkretisera och förklara)
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättningen kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Skolchef Mi Åberg Anell på Mi.Aberg-Anell@Academedia.se eller på 0705283494.
