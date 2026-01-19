Vi söker provvakter
Talenti Sverige AB / Skolassistentjobb / Lidköping Visa alla skolassistentjobb i Lidköping
2026-01-19
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talenti Sverige AB i Lidköping
, Uddevalla
, Göteborg
, Nyköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
Talenti söker provvakter. Det här är ett utmärkt extrajobb för dig som är student, pensionär eller redan har ett annat jobb. Du behöver kunna arbeta 1-2 dagar i veckan för att möta och hjälpa våra elevr på plats. Tjänsten kräver att du är mycket flexibel. Du är socialt lagd, har en positiv inställning och ett serviceinriktad arbetssätt. Dessutom behärskar du Officeprogrammen samt har goda kunskaper i både svenska och engelska. Dina arbetsuppgifter
* Legitimationskontroller - alla elever ska uppvisa legitimation innan provet.
* Att dela ut och samla in provgruppens provmaterial.
* Tidtagning under provpassen.
* Övervakning av provdeltagarna under provpassen. Om tjänsten
Startdatum är så snart som möjligt. Urval sker kontinuerligt, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden är slut. Sista ansökningsdag 20 februari.
Du arbetar timmar vid behov.
Till rekryteringsföretag och annonsförsäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla förfrågningar från annonsförsäljare och rekryteringsföretag i denna rekrytering.
Talenti kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjligheter för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Talenit erbjuder omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Rusta och matcha via Arbetsförmedlingen. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finns även i Borås, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vi bedriver även distansutbildningar på många platser i landet. Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Talenti Sverige AB
(org.nr 556454-1380), http://www.talenti.se Kontakt
rektor Distans
Linnea Andersson Linnea.Andersson@talenti.se Jobbnummer
9690823