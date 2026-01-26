Vi söker produktionspersonal - Höganäs
2026-01-26
Produktionsmedarbetare till kund i Höganäs - 3-skift.
Produktionsmedarbetare till kund i Höganäs - 3-skift.

Processbemanning AB söker nu produktionsmedarbetare till en kund inom plastindustrin i Höganäs. Tjänsten riktar sig till dig som är van vid fysiskt tungt industriarbete, trivs i högt tempo och har god erfarenhet av truckkörning.
Arbetet är förlagt till 3-skift och innebär fysiskt krävande arbetsuppgifter i produktionsmiljö med omgående start. Du kommer att arbeta i en verksamhet med höga krav på säkerhet, kvalitet, tempo och närvaro. Arbetet sker både självständigt och i team. Dina arbetsuppgifter
• Truckkörning, främst höglyftande åktruck (B2)
• Materialpåfyllning och intern logistik
• Hantering av råmaterial och färdig produkt
• Övervakning av maskiner och produktionsflöde
• Följa säkerhetsrutiner, instruktioner och arbetsprocesser
Vi söker dig som:
• Har giltigt truckkort
• Har praktisk erfarenhet av B2 (höglyftande åktruck)
• Är van vid fysiskt tungt arbete och att stå/gå större delen av arbetspasset
• Har tidigare erfarenhet från produktion eller industri
• Kan arbeta 3-skift
• Är pålitlig, punktlig och ansvarstagande
• Klarar av att arbeta i högt tempo utan att tumma på säkerhet eller kvalitet
• Har god förståelse för säkerhetsarbete inom industri
Meriterande
• Erfarenhet från plastindustri
• Erfarenhet av andra trucktyper
• Tekniskt intresse eller maskinvanaSå ansöker du
Urval sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - sök redan idag!
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
