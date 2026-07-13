Vi söker produktionspersonal - Höganäs

Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb / Höganäs
2026-07-13


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Produktionsmedarbetare till kund i Höganäs – 2-skift.
Processbemanning AB söker nu en engagerad produktionsmedarbetare till en av våra kunder inom läkemedelsindustrin i Höganäs. Tjänsten riktar sig framförallt till dig som har tidigare erfarenhet av att jobba inom livs- eller läkemedelsproduktion, och som trivs i en kvalitetsmedveten produktionsmiljö.

Publiceringsdatum
2026-07-13

Om tjänsten
Arbetet är förlagt till 2-skift. Du kommer att arbeta i en verksamhet med höga krav på säkerhet, hygien och rapportering. Arbetet sker både självständigt och i team.

Anställningsform: 3 månaders visstidsanställning hos Processbemanning med god möjlighet till en direktanställning därefter
Omfattning: Heltid, 2-skift
Start: Vecka 33/10 augusti'
Ort: Höganäs

Dina arbetsuppgifter
• Paketering av läkemedel
• Materialpåfyllning och intern logistik
• Hantering av råmaterial och färdig produkt
• Övervakning av maskiner och produktionsflöde
• Följa säkerhetsrutiner, instruktioner och arbetsprocesser

Vi söker dig som:
• Har tidigare arbetserfarenhet inom livs- eller läkemedelsindustrin
• Kan arbeta 2-skift
• Är ansvarstagande
• Innehar körkort och tillgång till bil
• Har god förståelse för säkerhetsarbete inom industri


Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.

Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7113182-2098314".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta)
254 57  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Processbemanning AB

Jobbnummer
10000952

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