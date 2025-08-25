Vi söker producent
Byteatern Kalmar Länsteater / Kulturjobb / Kalmar Visa alla kulturjobb i Kalmar
2025-08-25
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byteatern Kalmar Länsteater i Kalmar
Om Byteatern Kalmar Länsteater
Byteatern Kalmar Länsteater är en ideell förening som sedan 1992 har uppdrag att vara länsteater i Region Kalmar län. Vi är en producerande teater med en hel teaterfabrik i vårt moderna scenkonsthus bakom Linnéuniversitetet i Kalmar hamn.
Byteatern Kalmar Länsteater spelar för alla målgrupper i Kalmar län med särskilt fokus på barn och unga. En stor del av vår verksamhet är föreställningar som turnerar i skolor. Vi har också ett dansfrämjande uppdrag, tar emot nationella och internationella dansföreställningar och bedriver teaterpedagogisk verksamhet.
Teatern har cirka 26 årsverken och har tre till fyra premiärer varje år. Teaterns verksamhet regleras av såväl föreningen Byteaterns stadgar som uppdraget från Region Kalmar län. Läs mer om teatern på www.byteatern.sePubliceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som producent på Byteatern Kalmar länsteater är du länken mellan produktionen och ledningen samt ger förutsättningar till produktionsteamet att skapa de bästa möjliga resultaten. Du planerar, genomför och följer produktioner utifrån givna ekonomiska och tekniska resursramar. Du upprättar produktionsdokument, produktionsbudget, leder produktionerna och är produktionernas spindel i nätet. Du samarbetar i detta med bl.a. teknisk samordnare, teaterchef, regissör, marknadsförare, turnéläggare m.fl. I rollen som producent kan visst personalansvar komma att ingå. Du deltar även i teaterns långsiktiga planering och verksamhetsutveckling, och medverkar i teaterns ledningsgrupp.
Ditt CV
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom scenkonst/kulturproduktion eller motsvarande erfarenhet.
• Dokumenterad erfarenhet av att producera scenkonst och leda komplexa projekt.
• Goda kunskaper i kommunikation, konflikthantering, upphovsrätt, kollektivavtal och lokala avtal.
• Förmåga att planera arbetstid, bemanna och arbetsleda team i produktion.
• God budget- och uppföljningsvana samt goda datorkunskaper.
• Kännedom om kulturpolitik och arrangörssystem inom skola och föreningsliv.
• Ett självgående, strukturerat och flexibelt arbetssätt med god samarbetsförmåga.
Tjänsten
Tjänstens omfattning: 100 procent. Du kommer att vara placerad i Kalmar.
Anställningsform och varaktighet: Vikariat under föräldraledighet från och med 2026-01-01, dock längst till och med 2027-05-31.
Uppsägningstid: 1 månad.
Tillträde: 2026-01-01.
Ansök gärna snarast: urval och intervjuer sker löpande; tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Ansökan ska inkludera cv, referenser samt personligt brev.
E-post: jan@byteatern.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byteatern
Barlastgatan 8 (visa karta
)
392 31 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Byteatern Kalmar Länsteater Kontakt
Teaterchef
Jan Dzedins jan@byteatern.se 0480-43 44 43 Jobbnummer
9475080