Vi söker Processtekniker till Formed Fiber och vår produktion i - Stora Enso AB - Maskiningenjörsjobb i Hylte

Prenumerera på nya jobb hos Stora Enso AB

Stora Enso AB / Maskiningenjörsjobb / Hylte2021-04-07Vi söker nu 3 Processtekniker till Formed Fiber och vår produktion i Hyltebruk.Stora Enso Hyltebruk ligger i Hallands inland ca 5 mil öster om Halmstad. Bruket tillverkar tidningspapper baserat på massaved och returpapper. Stora Enso har också valt att investera i ny produktion i Hyltebruk som avser Biocomposite och Formed Fiber.BeskrivningMotiveras du av att ta itu med en av dagens största miljöutmaningar? Då är du precis den vi söker! Vår nya enhet, Formed Fiber, siktar på att förändra framtida konsumentprodukter genom att göra dem återvinningsbara och fria från mikroplaster. Vår målsättning är att omvandla fossila material till att bli anpassade till den cirkulära bio-ekonomin.Du kommer att vara med i uppbyggnaden av en ny enhet för formpressad fiber. Anläggningen är i full produktion och håller på att expanderas med ny maskinutrustning. Du kommer att få vara med att utveckla och forma processer samt rutiner och även arbeta med ny teknologi.I det dagliga arbetet kommer du att arbeta självständigt som operatör med hela massaberednings-processen samt formpressning och packning av färdiga produkter, inklusive truckkörning. Du kommer även att arbeta med process- och maskininställningar samt verktygsbyten. Dessutom är processoptimering med fokus på att förbättra både kvalitet och effektivitet viktig. Arbetet har högt tekniskt innehåll, då du kommer att få vara med och implementera olika automationssystem, arbeta som ställare i maskinlinjerna samt även med prototypframtagning och pilotförsök.Du har ett genuint tekniskt intresse, både maskinellt och för processnära IT. Som person är du lätt att samarbeta med och du skapar lätt nya relationer. Du bidrar till den positiva anda som finns i teamet. Vidare ser vi gärna att du har ett stort driv och motiveras av att lära dig nya saker.Arbetet bedrivs med skiftgång både på natt och helg.KvalifikationerVi söker dig som har gymnasieexamen, gärna med teknisk inriktning. Har du eftergymnasial utbildning inom teknik alternativt annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig är det meriterande. Du har flera års arbetslivserfarenhet inom industriarbete där tidigare arbeten som ställare, automationstekniker, processoperatör eller liknande ses som meriterande.Du hanterar både svenska och engelska i tal och i skrift och din datorvana är mycket god.Övrig informationSkicka din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 28 April 2021. Anställningschef Kerstin Jonasson , 070-147 93 99, Kerstin.Jonasson@storaenso.com svarar gärna på dina frågor om positionen eller till Johan Bergström +46 72-588 95 97, Johan.Bergstrom@storaenso.com . Andra frågor kan ställas till Rekryteringsspecialist Madeleine Leo, Madeleine.Leo.Ext@storaenso.com . Vi kan endast ta emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.Baserat på geografiskt läge och nivå för positionen kan den normala rekryteringsprocessen dessutom innebära videointervju, lämplighetstester och övriga åtgärder inför anställning, såsom bakgrundskontroller, referenser, hälsokontroll och drogtest, som en del av slutskedet i processen.Tjänsten kan komma att tillsättas omgående under pågående annonsering, enligt överenskommelse och med hänsyn tagen till eventuell uppsägningstid.Divisionen Packaging Solutions utvecklar och erbjuder fiberbaserade förpackningslösningar i premiumkvalitet och tillhörande tjänster. Våra exklusiva, miljövänliga förpackningsprodukter används av ledande varumärken inom olika marknadssektorer, inklusive detaljhandel, e-handel och industri. Portföljen innehåller wellpapp och annan konvertering, designtjänster, automatiseringslösningar och skalbara innovationer som formpressad fiber och biokomposit.Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R).Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon.Se vår film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t 2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-04-28Stora Enso ABGamla Nissastigen 1631432 Hyltebruk5675432