Vi söker premium städare
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om jobbet
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, frihet och utveckling står i fokus?
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och vill växa inom professionell städning och golvvård.
Som premiumstädare hos oss får du ta ansvar, arbeta i team eller självständigt, och använda moderna maskiner för att leverera riktigt hög kvalitet - varje gång.
Vi söker dig som:
Har bra erfarenhet från hemstädning, golvvård och golv rengöring (krav)
Helst Har körkort och bil (merit)
Har nystartsbidrag (merit)
Är ansvarstagande, pålitlig och har öga för detaljer.
Talar svenska eller engelska (minst grundläggande nivå).
Gillar att arbeta självständigt, i team och vill utvecklas.
Vi erbjuder:
Bra lön för erfarna premiumstädare (timlön + ackord + möjlighet till bonus).
Möjlighet till arbetsledare och chef då vi ständigt behöver för varje antal städare. Tack vare bra anställda och marknadsföring växer vi ständigt
Tydliga rutiner, utbildning och smarta verktyg som sparar tid.
Trygg anställning
Flexibla arbetstider (dagtid, mån-fre, ca 8-17). Finns helgs arbete
Jobb i hela Stockholm med ibalnd transport mellan uppdrag (oftast med bil i team).
Vi söker dig som vill växa - inte bara jobba.
Ansök idag och bli en del av vårt professionella team!
Skicka ett mejl till oss med följande information:
• Ditt fullständiga namn
• Var du bor idag
• Din erfarenhet inom städning (t.ex. hemstädning, kontor, maskinell rengöring osv.)
• Ditt telefonnummer vi kan nå dig på
About the job
Do you want to work in a company where quality, freedom, and growth are the foundation?
We're looking for reliable and detail-oriented individuals who want to grow within professional cleaning and floor maintenance.
As a premium cleaner with us, you'll take real responsibility, work both independently and in teams, and use modern machines to deliver top-level cleaning - every time.
We are looking for someone who:
• Has solid experience in home cleaning, (we need only experienced)
• Preferably has a driver's license and car (not required)
• May have government support or subsidies (not required, but a plus)
• Is responsible, reliable, and has a sharp eye for detail
• Speaks basic Swedish or English
Enjoys both independent work and teamwork, and is open to learning and developing
We offer:
Good pay for experienced premium cleaners (hourly wage + performance-based pay + bonus opportunities)
Leadership opportunities - we're growing fast and need new team leads and supervisors as we expand
Clear routines, internal training, and efficient tools to save time
Secure employment - we follow principles based on fair working conditions
Flexible work hours (Mon-Fri, approx. 8-17) - weekend shifts also available
Jobs throughout Stockholm, with transport between locations (usually by car and in teams)
We're looking for people who want to grow - not just work.
Apply today and become part of our professional team!
Send us an email with the following information:
• Name
• Your adress
• Your cleaning experience
• Phone number
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: Gcsstad1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GCS Städ Arbetsplats
Abukhanfusa Yazid Jobbnummer
9451320