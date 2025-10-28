Vi söker personlig assistent till Järna
2025-10-28
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Gnesta
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
Vi söker personliga assistenter till en man i 70-årsåldern i Järna
Är du engagerad, omtänksam och vill göra skillnad i någons vardag? Vi söker nu personliga assistenter till en trevlig man i 70-årsåldern som bor med sin fru i en villa i centrala Järna. Han har MS och nedsatt talförmåga och använder hjälpmedel, och det är mycket viktigt att arbetet innefattar träning för att bibehålla och förbättra hans funktion. Vi söker nu sommarvikarier som eventuellt kan leda till en tjänst längre fram. Vi arbetar skift. Start omgående. Dubbelbemanning viss tid vid träning dagtid annars är det självständigt arbete.Publiceringsdatum2025-10-28Företaget
Har behov av hjälp med all omvårdnad samt vid förflyttningar.
Är intresserad av matlagning och tycker om att vara med i köket.
Gillar att vara ute i trädgården och njuta av naturen
Tycker om att göra utflykter och uppleva nya miljöer Dina arbetsuppgifter
Ge stöd och hjälp i vardagliga aktiviteter med fokus på träning och funktion
Assistera vid matlagning och andra intressen
Hjälpa till vid utflykter och utevistelser
Ge stöd vid förflyttningar och personlig omvårdnad
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av personlig assistans och van att arbeta självständigt.
Är trygg och van vid att arbeta med personer med neurologiska sjukdomar som MS.
· Är positiv, flexibel och har ett genuint intresse för att hjälpa andra.
Kan arbeta med fokus på träning och att bibehålla kundens funktion.
Kan dokumentera och prata obehindrat i svenska språket.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Tjänstgöringsgrad: Arbetstiden är förlagd dag/kväll/helg, journätter kan förekomma vid behov.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vilka är vi
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Stina Lovic stina.bergqvist@omsorgassistans.se 073-3730052 Jobbnummer
9577478