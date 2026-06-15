Vi söker personlig assistent till Järna
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Södertälje
2026-06-15
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Vi söker dig som vill göra verklig skillnad – personliga assistenter till en man i 70-årsåldern i Järna
Är du en varm, engagerad och lyhörd person som brinner för att stötta andra i vardagen? Då kanske det är just dig vi söker.
Vi söker nu personliga assistenter till en trevlig man i 70-årsåldern som bor tillsammans med sin fru i en villa i centrala Järna. Han lever med MS och har nedsatt talförmåga. Han använder olika hjälpmedel i sin vardag, och en viktig del av assistansen är att arbeta aktivt med träning för att bibehålla och stärka hans funktion och självständighet.
Vi söker i första hand sommarvikarier med start omgående – för rätt person finns möjlighet till fortsatt tjänst längre fram. Arbetet är förlagt på dag, kväll och helg, och journätter kan förekomma. Vid träning dagtid arbetar ni två assistenter tillsammans, övrig tid arbetar du självständigt.
Om mannen du kommer att arbeta med
Han behöver stöd i all omvårdnad och vid förflyttningar, men han är också en person med många intressen och en vilja att vara delaktig i sin vardag.
Han tycker om att:
Vara med i köket och delta i matlagning
Vistas i trädgården och njuta av naturen
Göra utflykter och upptäcka nya miljöer
Här får du möjlighet att arbeta nära en person och verkligen bidra till livskvalitet – både i det lilla och det stora.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Ge stöd i vardagliga aktiviteter med fokus på träning och funktion
Assistera vid matlagning och andra intressen
Följa med på utflykter och utevistelser
Hjälpa till vid förflyttningar och personlig omvårdnad
Arbetet kräver närvaro, engagemang och ett genuint intresse för att stärka individens egna förmågor.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av personlig assistans och är trygg i att arbeta självständigt
Har erfarenhet av – eller känner dig bekväm med – att arbeta med personer med neurologiska sjukdomar som MS
Är positiv, flexibel och ansvarstagande
Har ett tydligt fokus på träning och att bibehålla funktion
Talar och skriver svenska obehindrat samt är van att dokumenteraOm tjänsten
Tjänstgöringsgrad: Dag, kväll och helg. Journätter kan förekomma. Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna och kunder över hela Sverige. Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för individanpassad personlig assistans.
Vår värdegrund bygger på engagemang, lyhördhet och tillgänglighet. Som anställd hos oss omfattas du av kollektivavtal, marknadsmässig lön, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag – för oss är trygghet viktigt, både för våra kunder och våra medarbetare.
Vi begär alltid utdrag ur polisens belastningsregister.
Känner du att detta stämmer in på dig? Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7303451-2054104". Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
153 36 (visa karta
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153 36 JÄRNA Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
9964725