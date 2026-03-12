Vi söker personal till hemstädning från 63 år

Alert Senior i Västerås AB / Städarjobb / Sala
2026-03-12


Vill du arbeta med ett jobb där du gör verklig skillnad i människors vardag?
Vi söker nu noggranna och serviceinriktade medarbetare till vårt team inom hemstädning.
Vi erbjuder:
Trygg anställning och konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Introduktion och upplärning

Publiceringsdatum
2026-03-12

Arbetsuppgifter
Hemstädning hos privata kunder
Eventuellt flyttstäd och fönsterputs (beroende på erfarenhet)
Ge kunderna ett professionellt och tryggt bemötande

Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har god servicekänsla och gillar ordning & reda
Kan arbeta självständigt
Har körkort (meriterande men inget krav)
Erfarenhet av städning är ett plus, men vi lär gärna upp rätt person

Intresserad?
Skicka din ansökan till: [din e-post här]
eller ring oss på [ditt telefonnummer]
Vi rekryterar löpande - välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
via e-post
E-post: sala@alertsenior.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstäd".

Arbetsgivare
Alert Senior i Västerås AB (org.nr 556961-5973)
Målargränd (visa karta)
733 36  SALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Alert Senior i Sala

Kontakt
Lars Törnlind
lars.tornlind@alertsenior.se
0722674344

Jobbnummer
9792078

