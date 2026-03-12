Vi söker personal till hemstädning från 63 år
2026-03-12
Vill du arbeta med ett jobb där du gör verklig skillnad i människors vardag?
Vi söker nu noggranna och serviceinriktade medarbetare till vårt team inom hemstädning.
Vi erbjuder:
Trygg anställning och konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Introduktion och upplärning

Arbetsuppgifter
Hemstädning hos privata kunder
Eventuellt flyttstäd och fönsterputs (beroende på erfarenhet)
Ge kunderna ett professionellt och tryggt bemötande
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har god servicekänsla och gillar ordning & reda
Kan arbeta självständigt
Har körkort (meriterande men inget krav)
Erfarenhet av städning är ett plus, men vi lär gärna upp rätt person
Intresserad?
Skicka din ansökan till: [din e-post här]
eller ring oss på [ditt telefonnummer]
Vi rekryterar löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
via e-post
E-post: sala@alertsenior.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstäd". Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973)
Målargränd (visa karta
)
733 36 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alert Senior i Sala Kontakt
Lars Törnlind lars.tornlind@alertsenior.se 0722674344 Jobbnummer
9792078