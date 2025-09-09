Vi söker personal till Bokus kundservice
Online Fulfillment Sverige AB / Kundservicejobb / Lund Visa alla kundservicejobb i Lund
2025-09-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Online Fulfillment Sverige AB i Lund
, Malmö
, Simrishamn
, Växjö
, Umeå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Som kundserviceagent hos oss arbetar du i stora ljusa lokaler i Lund med goda kommunikationsmöjligheter för dig som åker kollektivt. Färdas du med bil har vi en stor kostnadsfri parkering i anslutning till byggnaden. Under introduktionen ser vi gärna att du arbetar på plats hos oss. När du blivit varm i kläderna finns det även möjlighet att växelvis arbeta på distans.
Du kommer att arbeta i team där ni tillsammans är ansiktet utåt för varumärket Bokus, och kan även utbildas för andra uppdrag beroende på var behovet är som störst. Din roll innebär att vara kundernas första kontakt via telefon, mejl och ibland även chatt. Teamkänsla, arbetsglädje, god service och utveckling genomsyrar en arbetsdag hos oss - något vi skapar tillsammans med våra drivna medarbetare, en bra arbetsplatskultur och tydlig kommunikation.
Anställningsform och omfattningDet här är en behovsanställning (vid behov). Behovet är stort inledningsvis, med arbete på heltid (ca 40 h/vecka). Därefter kan omfattningen minska, men det finns även möjlighet att arbeta mer när behov uppstår. Arbetstiderna är i regel förlagda till kontorstid, måndag-fredag 8.00-17.00, men kvällar och helger kan förekomma.
Introduktion och utbildningDu får en grundlig utbildning i kundservice, ärendehantering och självklart i projektet i sig, så att du känner dig trygg i att hjälpa kunderna på bästa sätt.
Lön och villkorVi arbetar med rörlig lön - vi vill att det arbete du lägger ner också ska synas i lönekuvertet. Samtidigt är trygghet viktigt för oss, därför har du även en garanterad månadslön.
Vi är anslutna till kollektivavtal med Unionen.
Om BokusBokus är bokhandeln på nätet med över 10 miljoner titlar. Vi kan böcker, har koll på vad det pratas om och är alltid uppdaterade kring de senaste nyheterna. Vi har böcker för alla och bjuder även på tips och fördjupning. Det finns alltid en bok att fördjupa sig i och inspireras av.
Vem söker vi?För tjänsten krävs att du:
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har gymnasieutbildning, eller motsvarande erfarenhet
har tidigare arbetslivserfarenhet och referenser
Vidare ser vi gärna att du tycker om människor, är bra på att samarbeta och bidrar till vår inkluderande arbetsplats. Vi jobbar som bäst när vi gör det tillsammans, där alla idéer är värdefulla. Samtidigt är du mottaglig för feedback och ser utmaningar som något att lösa. Har du erfarenhet av liknande arbete är det ett plus - men vi lägger framförallt stor vikt vid vem du är som person och din förmåga att utvecklas med oss.
TillträdeTillträde sker mot slutet av november, enligt överenskommelse.
Om OnlineOnline är byggt av människor med entreprenörskap och personligt driv. Sedan 1993 har vi hjälpt företag att skapa och bibehålla värdefulla kundrelationer. Vi insåg tidigt att hållbara relationer skapas genom att ta ansvar för kundernas förväntningar, och vi hjälper våra uppdragsgivare att uppnå dem. Vi har kontor i Lund, Umeå och London.
Vi ser fram emot att vår nästa medarbetare snart blir en del av vårt team! Skicka din ansökan och CV redan idag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Online Fulfillment Sverige AB
(org.nr 556479-8733), https://onlinesverige.se/ Kontakt
Malin Öman malin.oman@onlinesverige.se 0730455474 Jobbnummer
9498852